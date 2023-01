Prezydent Izraela przyjedzie do Polski. „Jesteśmy przekonani, że w drodze rozmów tę kwestię uda się rozwiązać”

REKLAMA

Podczas spotkania z polskimi parlamentarzystami prezydent Izraela Icchak Herzog zadeklarował obecność w Polsce na uroczystościach z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim – poinformował PAP poseł Lewicy, członek polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, Marek Rutka.

Kilkunastu polskich posłów i senatorów z polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej rozpoczęło w niedzielę wieczorem wizytę w Izraelu, potrwa ona do środy włącznie.

Polscy parlamentarzyści spotkali się m.in. z prezydentem Izraela Icchakiem Herzogiem. – Pan prezydent zadeklarował obecność na 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. To bardzo ważny, symboliczny gest upamiętnienia tych ważnych dla Polaków, dla Żydów, dla historii II wojny światowej momentów. Jesteśmy przekonani, że do tej wizyty dojdzie i dojdzie do spotkanie prezydenta Herzoga i prezydenta (Andrzeja) Dudy – przekazał poseł Rutka.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do 16 maja 1943 roku. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. W nierównej, trwającej prawie miesiąc, walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa i formacji pomocniczych.

Poseł Rutka poinformował, że w rozmowie z prezydentem Izraela parlamentarzyści poruszyli też kwestie związane z wycieczkami młodzieży izraelskiej do Polski. – Wyraziliśmy nadzieję, że wkrótce rozmowy trwające między stroną polską i izraelską odnośnie tych wycieczek zakończą się – powiedział. Dodał, że izraelska młodzież może w Polsce czuć się w pełni bezpieczna i polska strona jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo grupom młodych ludzi.

– Chodzi m.in. o to, żeby przedstawiać Polskę jako kraj bezpieczny dla młodzieży, aby też nie miała wrażenia, że w Polsce potrzebuje jakiejś specjalnej ochrony. Jesteśmy przekonani, że w drodze rozmów tę kwestię uda się rozwiązać – powiedział polityk Lewicy.

W połowie czerwca ub. roku, rzecznik MSZ Łukasz Jasina oświadczył, że powrót do dotychczasowych zasad, m.in. wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich, nie jest możliwy. Jednocześnie ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich uzasadniając swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży.

Poseł Rutka poinformował również, że prezydent Herzog podczas spotkania z polskimi politykami zadeklarował, że poruszy temat związany z założeniem grupy izraelsko-polskiej w Knesecie.

Polscy parlamentarzyści podczas wizyty w Izraelu złożyli wizytę w Knesecie, gdzie rozmawiali z wiceprzewodniczącym izraelskiego parlamentu Moshe Turpazem oraz parlamentarzystami z koalicji rządzącej i z opozycji.

Turpaz – poinformował poseł Rutka – zadeklarował wsparcie dla powołania grupy izraelsko-polskiej w Knesecie. – Według niego to jeden z kroków do tego, aby relacje obu krajów wróciły na odpowiednie tory i ranga tych relacji była na właściwym poziomie. Powiedział, że Polska ma w Knesecie liczne grono przyjaciół oraz że z podziwem patrzy na pomoc i wsparcie obywateli i państwa polskiego dla Ukrainy – przekazał Rutka.

Ponadto – jak dodał – polscy parlamentarzyści złożyli wizytę w szpitalu specjalistycznym w Hajfie, który szkoli medyków z całego świata. Rutka – który jest także przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds systemu ratownictwa medycznego – powiedział, że poruszył z dyrektorem szpitala w Hajfie temat współpracy między uczelniami medycznymi w zakresie kształcenia w obszarze udzielania pomocy w przypadku katastrof masowych i pomocy doraźnej.

W środę, ostatniego dnia wizyty, polska delegacja ma m.in. złożyć wizytę w Instytucie Yad Vashem oraz rozmawiać z chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu Agatą Czaplińską.

Organizatorem wyjazdu parlamentarzystów do Izraela, który ponosi koszty delegacji, jest organizacja non-profit Elnet Poland zajmująca się pogłębianiem współpracy między Europą i Izraelem.