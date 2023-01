Śmierć Polek w Wielkiej Brytanii. Nie żyją matka i córka [FOTO]

REKLAMA

27-letnia Polka oraz jej czteroletnia córka zostały śmiertelnie potrącone przez samochód w Leeds na północy Anglii. Do tragedii doszło, gdy kobieta odprowadzała dziewczynkę do przedszkola.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek rano, natomiast we wtorek późnym wieczorem policja hrabstwa West Yorkshire ujawniła personalia ofiar. To 27-letnia Justyna i jej 4-letnia córka Lena.

Jak podała policja, staranowało je rozpędzone białe Audi TT RS, które następne uderzyło w ścianę pobliskiego salonu samochodowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tuż przed wypadkiem samochód jechał z szarym BMW 135i, co sugeruje, że ich kierowcy się ścigali. Potrącone matka i córka zginęły na miejscu.

W związku z wypadkiem zatrzymano trzy osoby. 26-letni i 34-letni mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem spowodowania śmierci dwóch osób wskutek niebezpiecznej jazdy. Natomiast pod zarzutem pomagania sprawcy aresztowano 65-letnią kobietę, która została później zwolniona za kaucją.

Policja poinformowała, że rozmawiała już z pewną liczbą świadków, ale nadal apeluje do osób, które widziały lub mają nagrany ten wypadek oraz sposób jazdy obu kierowców, o zgłaszanie się.

