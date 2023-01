Alec Baldwin oskarżony o „nieumyślne spowodowanie śmierci”

REKLAMA

Aktor Alec Baldwin jest sprawcą śmiertelnego postrzelenia na planie filmu „Rust” w 2021 roku. Wypalił rzekomy pistolet-rekwizyt, co doprowadziło do śmierci zaangażowanej w produkcję filmu operatorki.

Prokurator okręgowy hrabstwa Santa Fe, Mary Carmack-Altwies poinformowała 19 stycznia, że aktor usłyszy zarzut „nieumyślnego spowodowania śmierci. Przypomnijmy, że 21 października 2021 Alec Baldwin odbezpieczył broń, która miała zawierać tylko ślepe kule.

REKLAMA

Pistolet wystrzelił i śmiertelnie ugodził pochodzącą z Ukrainy 42-letnią operatorkę zdjęć Halynę Hutchins, a dodatkowo ranił reżysera Joela Souzę.

Kilka miesięcy po tym zdarzeniu Baldwin zawarł ugodę z rodziną zmarłej Halyny Hutchins, w tym jej mężem, który zrezygnował z prawnych roszczeń wobec gwiazdora. W rocznicę śmierci Baldwin napisał na Instagramie – „Dzisiaj mija rok” przy pamiątkowym zdjęciu Hutchins. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki.

Lewak i aktor nic też nie wskórał w staraniach, by nie odpowiadać przed sądem za tragedię na planie westernu „Rust”. Pod koniec ubiegłego roku sąd w Los Angeles odrzucił wniosek aktora, który domagał się, by jego nazwisko zostało wykreślone z oskarżenia cywilnego, jakie w listopadzie 2021 roku wniosła odpowiedzialna za nadzór nad scenariuszem Mamie Mitchell. Teraz nadchodzą nowe kłopoty…

Actor Alec Baldwin charged with involuntary manslaughter over fatal shooting of Halyna Hutchins on set of film Rust https://t.co/HLViv1CwIN

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 19, 2023