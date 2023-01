Nagły zgon 31-letniego muzyka. Wokalista był znany z Idola [VIDEO]

REKLAMA

Nie żyje 31-letni Curtis Harris, znany szerzej jako C.J. Harris. Muzyk zyskał popularność za sprawą 13. edycji programu „American Idol”.

O zgonie muzyka poinformował portal TMZ. Informację potwierdziła rodzina 31-latka. C.J. Harris zmarł w niedzielę 15 stycznia 2023 roku w szpitalu – w Walker Baptist Medical Center. Jak przekazano, przyczyną śmierci był atak serca.

Harris był wokalistą i instrumentalistą. Po raz pierwszy udział w castingu do „American Idol” wziął w 2010 roku. Później próbował także w X-Factorze i „The Voice”, jednak bezskutecznie. Udało mu się zakwalifikować do 13. edycji „American Idol” w 2014 roku. Wówczas, oprócz tego, że zajmował się muzyką, był też pracownikiem restauracji.

C.J. Harris awansował do półfinału. W programie grał covery Allman Brothers Band „Soulshine” i „Can’t You See” The Marshall Tucker Band. Ostatecznie w finale zajął szóste miejsce.

Pierwszy singiel, zatytułowany „In Love”, C.J. Harris wydał w 2019 roku.