Rosjanie przeczuwają atak na Moskwę? Pilnie rozmieszczają systemy przeciwlotnicze na dachcach [FOTO]

REKLAMA

Na dachach budynków rządowych, m.in. gmachu ministerstwa obrony, ale także innych obiektów w Moskwie rozmieszczane są systemy przeciwlotnicze Pancyr S-1; przyczyna tych działań nie jest znana – poinformował w czwartek ukraiński portal dialog.ua za doniesieniami i zdjęciami publikowanymi w rosyjskich mediach społecznościowych.

Na fotografiach widać m.in. systemy Pancyr-S1 instalowane na dachu jednego z biurowców przy pomocy dźwigu. Jak czytamy w dialog.ua, użytkownicy rosyjskich kanałów na Telegramie dziwią się, że elementy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej są rozmieszczane w tak jawny sposób w stolicy Rosji, podczas gdy na Ukrainie informacje o dyslokacji tego uzbrojenia pozostają utajnione.

REKLAMA

Pancyr-S1 to przeciwlotniczy system artylerii rakietowej. Na wyposażenie rosyjskiej armii trafił w latach 90. XX wieku. W jego skład wchodzą dwie dwulufowe armaty automatyczne kalibru 30 mm oraz 12 przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Rosjanie reklamowali go jako sprzęt skuteczny przy zwalczaniu dronów.

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment. https://t.co/WlAM7QZlej pic.twitter.com/UG4yFv6tvX

W poniedziałek Radio Swoboda poinformowało za rosyjskimi niezależnymi mediami i kanałami na Telegramie, że w kilku miejscach w Moskwie rozmieszczono systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400. Władze miasta i resort obrony nie przekazywały wcześniej żadnych komunikatów, że planowane są tego rodzaju działania.

Pansir-1 anti aircraft defenses are being installed on the roof of multiple buildings within Moscow, including the 🇷🇺 MoD Building. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/k6GeOqhrXi

31 grudnia, w ostatnim dniu 2022 roku, ukraiński portal UNIAN powiadomił za rosyjskimi mediami, że w noc sylwestrową w Moskwie miało pełnić dyżur niemal 2 tys. żołnierzy wojsk obrony przeciwrakietowej. W pierwszych dniach nowego roku, aż do przypadających 7 stycznia świąt Bożego Narodzenia obrządku wschodniego, w stolicy Rosji planowano wezwać na dyżur łącznie około 20 tys. wojskowych.

Within the past 2 days, #Russian Armed Forces have had some of their air-defence systems stationed over rooftops of several high buildings and towers of #Moscow due to their fear of cruise missile strikes of #Ukraine. This video shows a Pantsir-S1 being lifted to a rooftop. pic.twitter.com/QVjiK44AvU

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 19, 2023