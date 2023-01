Al Gore w Davos przewiduje prawdziwą apokalipsę i ogromny kryzys uchodźczy [VIDEO]

REKLAMA

Al Gore, lewicowy działacz klimatyczny i wiceprezydent USA z czasów Billa Clintona, był gościem na panelu klimatycznym w Davos w szwajcarskiej Gryzonii. Polityk mówił o tym, co jego zdaniem czeka ludzkość, jeśli nie ograniczymy zmian klimatycznych. Gore podczas swojego wystąpienia zachowywał się bardzo specyficznie.

– Musimy wprowadzić zmiany szybko. Zanieczyszczenie wciąż postępuje. Wszystkie te obietnice z ostatnich kilku lat, a emisja [gazów cieplarnianych] wciąż postępuje. Kiedy weźmiemy się za zmniejszenie tej emisji? – pytał Gore dziko wymachując rękoma i robiąc teatralne miny.

Polityk uważa, że jeśli ludzie dalej będą traktowali ziemską atmosferę jak „kanał ściekowy w powietrzu”, to sami siebie uwiężą w pułapce.

– Ludzie! Znacie tę cienką niebieską linię, którą astronauci przywołują na swoich zdjęciach z kosmosu? To część atmosfery, która ma tlen, troposfera, i ma ona tylko od pięciu do siedmiu kilometrów grubości. Tego właśnie używamy jako otwartego kanału ściekowego – uważa aktywista klimatyczny i były wiceprezydent USA.



– Nadal spuszczamy tam 162 miliony ton [gazu cieplarnianego] każdego dnia, a skumulowana ilość zatrzymuje teraz tyle dodatkowego ciepła, ile uwolniłoby 600 tysięcy bomb atomowych tej samej klasy, co ta w Hiroszimie, eksplodujących codziennie na Ziemi – mówił Gore.

Dalej polityk przedstawił prawdziwie apokaliptyczną wizję tego, co, jego zdaniem, już teraz dzieje się na świecie.

– To właśnie gotuje oceany, tworzy te rzeki atmosferyczne i bomby deszczowe, i wysysa wilgoć z ziemi, i tworzy susze, i topi lód, i podnosi poziom morza, i powoduje te fale uchodźców klimatycznych! – mówił dziko gestykulując Amerykanin.

Gore zapowiedział także kolejny kryzys uchodźczy, który wyniknie właśnie ze zmian klimatycznych. Polityk przewiduje, że teraz migrować będą nie miliony, ale cały miliard ludzi.

Słowa Gore’a krótko skomentował znany wśród konserwatystów doktor psychologii – Jordan Peterson. „To są ludzie, którzy chcą odebrać ci samochód” – napisał Peterson w komentarzy do nagrania.

These are the people planning to take your car. https://t.co/VEFXcHb7YL — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 19, 2023

Czy jednak strasznie Al Gore’a można brać na poważnie? Polityk już kilkukrotnie przewidywał straszne apokaliptyczne wydarzenia, jak na przykład Arktykę bez lodu do 2013 roku, które się nie spełniły.

Poniżej lista 50. apokaliptycznych przepowiedni związanych z klimatem, które były promowane, jak dzisiaj teorie o globalnym ociepleniu, ale się nie spełniły: