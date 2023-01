Jak wysłać deklarację PIT-37 przez Internet? Kto powinien składać deklarację PIT 37? Do kiedy trzeba rozliczyć PIT 37? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Na początku roku każdy podatnik musi złożyć i wysłać do urzędu skarbowego odpowiednią deklarację podatkową. Jeszcze do niedawna PIT-y wysyłało się przez pocztę lub zanosiło osobiście do odpowiedniej instytucji. Dziś można skorzystać z wygodniejszego sposobu, bez konieczności wychodzenia z domu – a mianowicie z wysłanie deklaracji PIT online. Jak rozliczyć PIT 37 online? Kogo dotyczy złożenie deklaracji PIT 37? Szczegóły na ten temat znajdziesz w dzisiejszym wpisie. Już teraz zapoznaj się z jego treścią.

Chcesz rozliczyć PIT 37 online, ale nie wiesz właściwie, jak to zrobić? Musisz wybrać odpowiedni dla siebie program, który jest dostępny w Internecie – na przykład aplikację e-pity ze strony https://www.e-pity.pl/pit-37-program-online/, która aktualnie cieszy się sporą popularnością. Ten program PIT jest łatwy i przejrzysty, ponadto dostarcza wszystkie narzędzia i aktualne deklaracje.

Rozliczenie podatku dochodowego PIT 37 online jest nie tylko proste, ale i bardzo wygodne. Dzięki takiej możliwości unikasz kolejek w urzędzie skarbowym i tym samym zaoszczędzasz czas oraz pieniądze. Jakie kroki należy podjąć, aby rozliczyć swój podatek przez Internet?

Zarejestruj się we wspomnianym wyżej przez nas systemie i pobierz odpowiedni formularz. Rejestracja jest oczywiście darmowa. Jeśli pobrany formularz jest już uzupełniony, koniecznie sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają. W sytuacji, gdy zawiera błędne informacje, koniecznie je popraw. Uzupełnij również te pola, które nie zostały wypełnione automatycznie.

Następnie podaj wszystkie informacje dotyczące swoich przychodów, które osiągnąłeś w tym roku podatkowym, z którego będziesz się rozliczać. Dotyczy to głównie wynagrodzeń z tytułu pracy. Jeśli jesteś emerytem lub rencistom, wynagrodzenia z tytułu emerytury i renty również trzeba podać w deklaracji. Podaj także dane związane z kosztami uzyskania przychodów i skorzystaj z przysługujących Ci ulg podatkowych. Zanim wyślesz deklarację, jeszcze raz sprawdź, czy formularz został przez Ciebie poprawnie wypełniony. Jeśli tak, zatwierdź dokument i wyślij do odpowiedniego dla siebie urzędu skarbowego.

Kogo dotyczy złożenie deklaracji PIT 37?

Kogo dotyczy rozliczenie PIT 37? Jeśli chodzi o PIT 37, jest to formularz, który wybierają podatnicy podający informacje związane z dochodami i przychodami za konkretny rok podatkowy. Deklaracja przeznaczona jest głównie dla tych osób fizycznych, które osiągały dochody z tytułu umowy o pracę, dzieło czy zlecenie. Dokładniej chodzi o tych podatników, którzy otrzymywali wynagrodzenie netto, a wszelkie składki odprowadzał pracodawca czy zleceniodawca. Warto pamiętać, że deklaracja dotyczy tylko i wyłącznie tych przychodów, które są opodatkowane według skali podatkowej – 12% oraz 32%.

W formularzu należy podać wszystkie dokładne informacje dotyczące przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty należnego podatku. Deklaracja składa się z kilku części i każdą z nich trzeba rzetelnie wypełnić.

Warto również pamiętać o tym, że osoby rozliczające się z fiskusem za pomocą PIT 37 online, mogą odliczać przeróżne ulgi podatkowe – na przykład ulgę na Internet, ulgę na dziecko czy ulgę prorodzinną. Deklarację należy wysłać najpóźniej do 30 kwietnia, chyba że dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Jeśli tak, okres składania deklaracji i zapłaty należnego podatku wydłuża się do kolejnego dnia roboczego. W przypadku 2023 roku deklarację PIT 37 online należy wysłać maksymalnie do 2 maja włącznie. Jeśli nie zrobisz tego w odpowiednim czasie, urząd skarbowy może na Ciebie nałożyć karę – z reguły pieniężną.

Złożyłeś deklarację w terminie? Po upłynięciu czasu okazało się, że deklaracja zawiera błędy? Nie zwlekaj i złóż korektę! Więcej informacji na temat PIT 37 online znajdziesz na stronie https://www.e-pity.pl/pit-37/, na którą już teraz zapraszamy!

Jeżeli martwisz się, że twoje zeznanie podatkowe za wcześniejsze lata zostało źle przygotowane, program obsługujący deklaracje PIT umożliwi ci łatwe złożenie korekty. Po jej przesłaniu otrzymasz od razu urzędowe poświadczenie odbioru, które daje pewność, że dokument został dostarczony do urzędu skarbowego. Z tej opcji mogą skorzystać zarówno podatnicy otrzymujący pieniądze z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, zarabiali na działalności wykonywanej osobiście z tytułu działalności gospodarczej, jak i ci, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli podatek dochodowy został nieprawidłowo obliczony przez księgową lub podatnik wybrał nieodpowiedni druk PIT do celów podatkowych, program z jednej strony pozwoli to naprostować, a z drugiej zadba o to, aby przy kolejnym zeznaniu podatkowym obejmującym wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu takie sytuacje nie miały miejsca. Jeżeli jednak pomimo tego zastanawiasz się, co z deklaracjami osób podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujących przychody za pośrednictwem płatnika lub spółdzielczego stosunku pracy, na stronie programu wykorzystywanemu przy zeznaniu rocznym PIT znajdziesz wiele wartościowych porad.