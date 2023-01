Moskwa „ostrzega” przed dostawami broni ciężkiej na Ukrainę. „Zachód postawił na wojnę z Rosją”

REKLAMA

Rosja wydała oświadczenie w związku z decyzją Szwecji o zaopatrzeniu armii ukraińskiej w działa samobieżne dalekiego zasięgu typu Archer. Tłem są też dyskusje o dostawie ciężkich czołgów zachodnich. Kreml „ostrzega” 19 stycznia, że dostawa broni dalekiego zasięgu do Kijowa doprowadzi do „eskalacji konfliktu”.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyjaśniał, że „potencjalnie jest to bardzo niebezpieczne, bo oznacza, że konflikt osiągnie nowy poziom, który nie wróżyłby niczego dobrego dla bezpieczeństwa europejskiego”.

Tymczasem Szwecja przekaże Ukrainie systemy artyleryjskie Archer i opancerzone wozy piechoty CV-90, co po posiedzeniu rządu podał szwedzki premier Ulf Kristersson. W grę wchodzi 50 wozów bojowych, a także dodatkowo pociski przeciwpancerne NLAW.

Ze swojej strony prezydent Wołodymyr Zełenski krytykował wcześniej już bezpośrednio niechęć Niemiec do zezwalania na dostawy czołgów ciężkich Leopard”, mówiąc, że nie jest to „właściwa strategia”. W przemówieniu na forum w Davos krytykował też stanowisko: „dostarczę czołgi, jeśli zrobi to ktoś inny”. Chodzi o informacje medialne, że Berlin dostarczy czołgi ciężkie tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone dostarczą swoje czołgi Abrams.

Ukraina w czwartek 19 stycznia skierowała kolejny apel o dostawy broni, adresowany szczególnie do krajów „ostrożnych”, w tym do Turcji i Niemiec. To kolejne naciski Kijowa przed spotkaniem grupy kontaktowej w Ramstein w Niemczech, w celu koordynowania dalszej pomocy dla Ukrainy. Jak widać, Pieskow też postanowił nacisnąć…

Z kolei na łamach RIA Nowosti Piotr Akopow stwierdza, że „Zachód w końcu postawił na wojnę z Rosją”. Autor także nawiązuje do zapowiedzi dostaw nowych broni dla Ukrainy i straszy Berlin – „bez względu na to, jak Niemcy stawiali opór, tabu zostało zniesione, zostali zmuszeni do udziału w wojnie z Rosją we wszystkich formatach, z wyjątkiem bezpośredniego udziału wojsk niemieckich”.

Sweden🇸🇪 sends: 12x Archers + loader truck

50x 40mm CV90 It seems now more & more possible that Ukraine might actually be able free Crimea. 🙏 pic.twitter.com/w37bMpo0uO — Piggy (@Andreaswirz2) January 19, 2023

Źródło: AFP/ Le Figaro/ RIA