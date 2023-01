Nadciąga fala opadów śniegu

REKLAMA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie przed możliwymi opadami śniegu, obowiązujące od popołudnia w piątek do soboty rano. Wedle prognoz w regionie miejscami może spaść od 15 do 30 cm śniegu.

Na południu Małopolski ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 i w tych powiatach synoptycy spodziewają się też największych opadów śniegu – od 20 do 30 cm. W pozostałej części regionu mają one wynosić od 15 do 20 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.

Natomiast do godz. 7.30 w piątek w północnych powiatach Małopolski obowiązywał alert przed oblodzeniami dróg i chodników, spowodowanymi opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Jak poinformował PAP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, rano wszystkie drogi są przejezdne, jednak miejscami może jeszcze występować śliskość pośniegowa, czyli przymarznięte do nawierzchni pozostałości śniegu. „Drogi krajowe są przejezdne, a nawierzchnie czarne” – podała GDDKiA.

⚠️Dziś od 11:00 na południowym wschodzie kraju obowiązywać będą ostrzeżenie na intensywne opady śniegu 1 i 2 stopnia. ❄️Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm, a w obszarze ostrzeżeń 2 stopnia nawet do 30 cm.#IMGW pic.twitter.com/QtN30x0eRm — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 20, 2023

W samym Krakowie z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie autobusów aglomeracyjnych nr 280. Z powodu śliskiej nawierzchni jezdni ta linia została skrócona do Górnej Wsi.

Śnieg w Małopolsce zaczął intensywnie padać w czwartek. Z tego powodu w miejscowości Piątkowa Góra samochody ciężarowe blokowały podjazd w kierunku Zakopanego. W Rdzawce oraz Klikuszowej zablokowane zostały pasy jezdni w kierunku Krakowa. W Małopolsce doszło do licznych wypadków i kolizji.

W południowych powiatach Małopolski do godz. 2 w nocy obowiązywały ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu.