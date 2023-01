Nielegalna imigracja do Szwajcarii w 2022 roku potroiła się

REKLAMA

Nielegalna migracja do Szwajcarii spadła podczas pandemii Covid-19. Po tym czasie zaczęła jednak gwałtownie rosnąć. Według statystyk opublikowanych w czwartek 19 stycznia przez Federalny Urząd Ceł i Bezpieczeństwa Granic, liczba zatrzymanych nielegalnych migrantów w Szwajcarii wzrosła prawie trzykrotnie w 2022 roku licząc rok do roku. Przekroczyła liczbę 52 000 osób, a przecież są jeszcze ci spoza tej statystyki…

Liczba osób aresztowanych za nielegalny pobyt w Szwajcarii gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat. Z 11 043 w 2020 r., 18 859 w 2021 r., do 52 077 w ubiegłym roku. Tylko w grudniu ubiegłego roku aresztowano 5 965 migrantów (2617 w grudniu 2021 roku).

Największa liczba „nielegalników” to Afgańczycy i Marokańczycy. Wjeżdżają do Szwajcarii głownie przez granicę wschodnią (Austrię), a także przez granicę południową w Ticino (Włochy). Liczba osób zatrzymanych za przemyt migrantów to 476 osób i pozostaje praktycznie niezmieniona w porównaniu z ubiegłym rokiem (478).

Od 1900 roku liczba ludności w Szwajcarii wzrosła ponad dwukrotnie i spory udział w tym przyroście mają „Helweci z odzysku”. Dziś Szwajcaria ma 8,7 miliona mieszkańców, w tym 2,2 miliona obcokrajowców (nie licząc osób naturalizowanych).

Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale należy do strefy Schengen i dlatego szwajcarscy celnicy nie przeprowadzają systematycznych kontroli na granicach z krajami sąsiednimi (Francją, Niemcami, Włochami, Austrią i Liechtensteinem).

Pod koniec września ub. roku Austria i Szwajcaria uzgodniły „plan działania” mający na celu przeciwdziałanie docieraniu do tego kraju migrantów ze szlaku bałkańskiego. M.in. rozmieszczono wspólne patrole w ramach transgranicznych połączeń kolejowych.

Szwajcaria zarzuciła też Serbii w październiku, że służy jako „brama wjazdowa” do UE dla migrantów z Turcji, Indii, Tunezji, Kuby i Burundi, zwolnionych z obowiązku posiadania wiz na podróż do Serbii. Stamtąd idą dalej.

Przyciśnięta oskarżeniami Serbia wprowadziła później system wizowy, ale tylko dla Tunezyjczyków i obywateli Burundi. W 2022 roku Szwajcaria przyjęła dodatkowo około 24 000 osób ubiegających się o azyl, a także około 75 000 Ukraińców korzystających ze specjalnego statusu ochrony.

Źródło: AFP/ Le Figaro