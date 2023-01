34 000 euro kary dla linii lotniczych za… obsikaną pasażerkę

REKLAMA

Linie lotnicze Air India zostały ukarane za niedopełnienie obowiązku utrzymania bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. Dziwna historia wydarzyła się na pokładzie ich samolotu pod koniec listopada 2022 r. i kosztowała hinduskie Air India karę w wysokości 37 tys. euro.

Na pokładzie samolotu na trasie New York-New Delhi w dniu 26 listopada mężczyzna, obecnie przebywający w reszcie, miał obsikać 72-letnią kobietę siedzącą w klasie biznes. Media nadały całej sprawie przydomek „pipigate”.

Indyjski regulator lotnictwa cywilnego ukarał firmę grzywną i zawiesił licencję pilotowi na trzy miesiące za „niewykonanie swoich obowiązków” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i dyscypliny na pokładzie samolotu. W dodatku, po tym incydencie mężczyźnie, który miał oddać meocz w samolocie, a który był hinduskim bankierem, pozwolono opuścić po wylądowaniu samolot bez żadnych problemów.

Dopiero po interwencji ofiary i nagłośnieniu sprawy przez media, które chętnie podchwyciły temat, policja zatrzymała kilka tygodni później samolotowego „pismena”. Posypały się kary, a amerykański bank Wells Fargo zwolnił go nawet ze stanowiska wiceprezesa swojej indyjskiej filii. Z kolei dyrektor naczelny Air India, Campbell Wilson, wyraził oficjalne przeprosiny.

