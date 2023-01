Bosak: PiS poszedł na większe ustępstwa wobec UE niż rząd Tuska przez 8 lat [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak mówił w Radiu Zet, jakie będą konsekwencje przyjęcia przez rząd w Warszawie unijnego kredytu w postaci KPO.

– W odbiorze przeciętnego Polaka KPO nie różni się od zwykłych rozdań środków unijnych i my nigdy nie byliśmy przeciwko temu, że jeżeli są Polsce przyznane środki unijne, to żeby ich nie wydawać – zaznaczył Krzysztof Bosak.

REKLAMA

Bosak zaznacza, że „konstrukcja finansowa KPO – o czym się już ludziom nie mówi – jest inna niż zwykłych środków unijnych i zasady przyznawania tych środków są inne”.

– To nie jest żaden eurorealizm. Wejście w ten nowy reżim rozdania środków unijnych, to jest pomniejszenie kompetencji państwa polskiego. To nastąpiło w 2020 roku i to nie jest wyrazem eurorealizmu, tylko to jest wyrazem całkowitej kapitulacji wobec Brukseli, czyli nie negocjowaliście asertywnie, nie zabezpieczyliście interesu państwa polskiego, poszliście na ustępstwa dużo dalsze niż rząd Tuska przez 8 lat względem Brukseli. Za rządów Tuska nie było zgody na odprowadzanie europodatków do Brukseli – wy się na to zgodziliście – powiedział poseł Konfederacji.

Polityk wrócił do tematu w swoich mediach społecznościowych: „W kilku zdaniach wykazuję, że rząd PiS zrobił w zakresie kompetencji państwa polskiego znacznie większe ustępstwa na rzecz Brukseli niż rząd PO przez osiem lat swego rządzenia. To są fakty. Szkoda, że media niezależne od rządu przez swoją EUropoprawność polityczną milczą o tym!” – napisał.

W kilku zdaniach wykazuję, że rząd PiS zrobił w zakresie kompetencji państwa polskiego znacznie większe ustępstwa na rzecz Brukseli niż rząd PO przez osiem lat swego rządzenia. To są fakty. Szkoda, że media niezależne od rządu przez swoją EUropoprawność polityczną milczą o tym! https://t.co/lKIRe0YqK8 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) January 21, 2023

Krzysztof Bosak stwierdził, że warunki, które postawiono Polsce w zamian za KPO „są nie do uniesienia”. Zdaniem prawicowca – Warszawa przekroczyła swoje uprawnienia zgadzając się na warunki Brukseli. – One nie mają nic wspólnego z demokracją. One nie przeszły przez mechanizmy demokratyczne polskiego państwa. One wykraczają poza horyzont waszych rządów – stwierdził poseł.

Krzysztof Bosak zauważył także, że KPO godzą we wszystkie partie polityczne i podstawy demokracji. – My w wyborach w tym roku pójdziemy z jakimiś programami, jakaś koalicja nowa dostanie władzę, ale zamiast realizować swój program, okaże się, że eurokraci zinterpretowali punkt 127 w KPO w brzmieniu bardziej w języku angielskim niż w języku polskim z waszego tłumaczenia, a później się okaże, że jeszcze komisarz ma jakąś inną na ten temat opinię – mówił poseł Konfederacji.

Polityk zauważył, ze to już się dzieje i to w myśl Brukseli zmienia się teraz ustawy o sądach czy regulamin Sejmu. W przyszłości kolejne rządy także będą musiały wypełniać wolę UE.

Poseł @krzysztofbosak w @6_DzienTygodnia 🎯 💬Kamienie milowe KPO są nie do spełnienia, one nie mają nic wspólnego z demokracją, bo one nie przeszły przez mechanizmy demokratyczne. Nie były poddane debacie w Parlamencie i wykraczają poza horyzont waszych rządów! pic.twitter.com/NXgAOtUeqA — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) January 21, 2023