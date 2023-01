Co 12. młoda mama chce założyć firmę. Polki chcą być paniami domu i bizneswomen jednocześnie [SONDAŻ]

REKLAMA

Według najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek a życie rodzinne” ok. co 12. młoda mama po powrocie z urlopu macierzyńskiego chce założyć firmę.

Blisko co 12. Polka po powrocie z urlopu macierzyńskiego chce zająć się prowadzeniem własnej działalności. Z czego to wynika?

Ok. 40 proc. wszystkich respondentek, które po zakończeniu urlopu macierzyńskiego chcą założyć firmę, uważa, że prowadzenie działalności gospodarczej pozwoli im połączyć pracę z opieką nad dziećmi i domem.

Z badań prowadzonych wśród kobiet, które zarządzają swoimi firmami, wynika, że aż 45 proc. z nich podziela tę opinię. Jedynie 13,2 proc. badanych posiadających firmę deklaruje, że prowadzenie interesu nie wpływa na życie rodzinne i prowadzenie domu oraz opiekę nad dziećmi.

Wśród Polek, które jeszcze nie założyły własnej firmy, ale chcą to zrobić, tylko 8,5 proc. sądzi, że prowadzenie biznesu nie wpłynie na ich sprawy rodzinne.

To, co pociąga polskie młode mamy w prowadzeniu firmy, to elastyczne godziny pracy. Wiele Polek wyobraża sobie, że będą mogły jednocześnie zarządzać własnym biznesem i opiekować się dziećmi oraz być paniami domu.