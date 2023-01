Dantejskie sceny podczas antyrządowych protestów. Nie żyje kilkadziesiąt osób. Gigantyczny pożar w stolicy kraju [VIDEO]

REKLAMA

W trwających od grudnia w Peru antyrządowych zamieszkach zginęło już 55 osób, w tym zarówno demonstranci, jak i policjanci, poinformowały w piątek służby porządkowe, wskazując, że najtrudniejsza sytuacja panuje w Limie, stolicy kraju, gdzie pożar wzniecony przez manifestantów zniszczył 14 budynków.

Podczas ostatniej doby w zamieszkach śmierć poniosło dwóch uczestników protestów. Polegają one m.in. na blokowaniu dróg i tras kolejowych. Jedna z trakcji w rejonie miasta Cusco została całkowicie zdemontowana przez demonstrantów, którzy domagają się przywrócenia na urząd szefa państwa byłego prezydenta Pedro Castillo.

Z ponad 800 rannych 580 poszkodowanych, jak szacuje policja, to funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa.

Zamieszki rozpoczęły się 7 grudnia krótko po odwołaniu przez parlament Castillo. Niebawem miejsce lewicowego polityka, który został tymczasowo aresztowany, zajęła dotychczasowa wiceprezydent Dina Boluarte.

This was Lima, Peru last night.

How did the country go from relative political stability & a booming economy to the current crisis – which has already claimed 50+ lives – in just a few short years?

My analysis for Foreign Affairs: https://t.co/t88ZHggLI3 pic.twitter.com/bzR6J9DPJ1

— Will Freeman (@WillGFreeman) January 20, 2023