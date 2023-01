„Geniusz zła” skazany na 60 lat więzienia za seksualne wykorzystywanie i znęcanie się nad młodymi ludźmi [VIDEO]

REKLAMA

Sąd okręgowy w Nowym Jorku skazał w piątek na 60 lat więzienia mężczyznę, który m.in. wykorzystywał seksualnie studentki uczelni Sarah Lawrence College. „To geniusz zła” – powiedział o skazanym sędzia Lewis Liman.

Według ministerstwa sprawiedliwości USA 63-letni Larry Ray stanął m.in. w obliczu zarzutów, że uciekał się do seksualnej i psychologicznej manipulacji, a także fizycznie znęcał się nad młodymi ludźmi. Ułatwiał mu to fakt, że wprowadził się do akademika swojej córki.

„Larry Ray jest potworem. Przez lata wyrządzał brutalne i mające wpływ na całe życie krzywdy niewinnym ofiarom. Uwodził je i wykorzystywał” – powiedział prokurator Damian Williams.

Zgodnie z komunikatem biura prokuratora generalnego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, mężczyznę uznano w kwietniu też winnym przestępstw z użyciem przemocy, wymuszenia, handlu seksualnego, uchylania się od płacenia podatków i prania brudnych pieniędzy.

„Stosował różne metody, w tym pozbawienie snu, psychologiczne i seksualne upokorzenie, przemoc słowną i fizyczną, groźby podjęcia działań prawnych o charakterze karnym (…) wykorzystywanie słabego zdrowia psychicznego ofiar” – podała CNN.

A federal judge sentenced Larry Ray to 60 years in prison for conduct he described as “sadism, pure and simple.” Prosecutors say Ray sexually and psychologically manipulated his daughter’s classmates at Sarah Lawrence College. @AaronKatersky reports. https://t.co/tmLX1epFHz pic.twitter.com/BGt5At2Es9

— World News Tonight (@ABCWorldNews) January 21, 2023