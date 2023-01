Gorąca atmosfera w Izraelu. 100 tysięcy ludzi wyszło na ulice Tel Awiwu [VIDEO]

REKLAMA

Ponad 100 tys. osób zgromadziło się w sobotę wieczorem w Tel Awiwie podczas protestu przeciwko planom reformy sądownictwa premiera Benjamina Netanjahu – poinformowała lokalna policja, cytowana przez portal The Times of Israel.

Tłum, który zebrał się w sobotę, jest większy niż zeszłotygodniowa demonstracja, w której wzięło udział około 80 tys. osób, zauważył izraelski portal.

REKLAMA

Były minister obrony i lider protestu Mosze Jaalon, przemawiając do zgromadzonych, nazwał rząd premiera Benjamina Netanjahu „dyktaturą kryminalistów”.

„Państwo, w którym premier będzie mianował wszystkich sędziów, jest na to nazwa: dyktatura” – powiedział.

Obecny również na demonstracji były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Beni Ganc stwierdził, że „Netanyahu powinien stanąć przed Sądem Najwyższym, a Arieh Deri (minister spraw wewnętrznych i zdrowia – PAP) powinien zostać zwolniony”.

Tens of thousands of Israelis are gathering in Tel Aviv to demonstrate against Netanyahu's plan to weaken the judicial system and other Democratic institutions pic.twitter.com/3DCN5ki5zj

— Barak Ravid (@BarakRavid) January 21, 2023