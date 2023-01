Brytyjskie ministerstwo obrony chwali się możliwościami przekazywanych Ukrainie czołgów

REKLAMA

Brytyjskie ministerstwo obrony zamieściło w sobotę na Twitterze nagranie wideo pokazujące możliwości czołgu Challenger 2. Przed tygodniem premier Rishi Sunak poinformował o przekazaniu 14 takich czołgów Ukrainie. Jak napisano na Twitterze, czołgi stanowić będą część pakietu pomocy, który przyspieszy sukces Ukrainy.

Challenger 2 to brytyjskiej produkcji czołg podstawowy trzeciej generacji. Opracowany w latach 90. jako następca Challengera 1. Jego produkcja zaczęła się w 1994 r., choć do służby w brytyjskiej armii wszedł dopiero cztery lata później, a zakończyła w 2002 r. Ogółem powstało ok. 450 sztuk. Dotychczas jedynym ich użytkownikiem oprócz brytyjskiej armii były siły zbrojne Omanu, które zakupiły 38 sztuk.

Brytyjskie Challengery 2 po raz pierwszy zostały użyte podczas misji pokojowych w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie, zaś w sytuacji stricte bojowej – w czasie wojny w Iraku w 2003 r. Mimo że kilkakrotnie były one intensywnie i bliskiej odległości ostrzeliwane przez siły wroga, żaden z czołgów nie został zniszczony i żaden z członków załogi nie zginął. Jedyny przypadek zniszczenia czołgu Challenger 2 miał miejsce w marcu 2003 r., gdy przypadkowo został trafiony przez inny taki czołg.

Czołg Challenger 2 ma długość 8,3 m (nie licząc lufy) i szerokość 3,5 m. Jego masa to 75 ton, jest zatem cięższy od jego rosyjskich odpowiedników. Jest wyposażony w działo o kalibrze 120 mm, a także dwa karabiny maszynowe. Wieża i kadłub czołgu chronione są przez bardzo skuteczny pancerz Chobham/Dorchester. Maksymalna prędkość na drodze to 59 km/godz., a maksymalny zasięg 550 km. Załogę Challengera 2 tworzą cztery osoby (dowódca, strzelec, ładowniczy/operator, kierowca).

Brytyjczycy nie są jedynymi, którzy przy okazji dostaw sprzętu na Ukrainę robią reklamę swojemu uzbrojeniu. Francuzi w podobny sposób zachwalali swoje haubice Ceasar. Wojna zrobiła też niezłą reklamę np. polskim „Piorunom”.

