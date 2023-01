Była żoną Cejrowskiego, ale w dokumentach nie ma po tym śladu. „To był dziwny ślub”

REKLAMA

Podróżniczka Beata Pawlikowska zdradziła w rozmowie z mediami plotkarskimi, dlaczego rozpadł się jej związek ze znanym podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim.

Trudno uwierzyć, że byli kiedyś parą. Ona – ekscentryczna i zlewicowana hipiska, a on – konserwatywny katolik. A jednak Pawlikowska i Cejrowski wzięli nawet ślub, choć w dokumentach państwowych nie ma po nim żadnego śladu.

– To był dziwny ślub. Zawarty w kościele, ale nie przekazany dalej do urzędu stanu cywilnego. To znaczy, że oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną. Dlatego potem nie było rozwodu, a ślub został po prostu anulowany przez sąd biskupi. Dobrze, że tak się stało – wyjaśniła Pawlikowska w rozmowie z serwisem „Pomponik”.

Choć łączyła ich pasja do podróży, to najprawdopodobniej dzieliło wszystko inne. Nic dziwnego, że ten związek nie przetrwał próby czasu. Pawlikowska wyjaśnia, że pomiędzy nią a Wojciechem Cejrowskim od samego początku dochodziło do spięć.



– To nie był dobry związek. Nie lubiliśmy się, nie byliśmy przyjaciółmi. Ja nie lubiłam jego kontrowersyjnego programu w telewizji, bo kompletnie nie zgadzałam się z jego poglądami, on nie znosił moich książek, szczególnie tych o życiu. Walczyliśmy, trzaskaliśmy drzwiami, rozstawaliśmy się, wracaliśmy – wyznała podróżniczka z kolei w rozmowie z „Vivą!”.