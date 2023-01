Korupcja na Ukrainie. Wiceminister złapany na gorącym uczynku

REKLAMA

Rząd Ukrainy odwołał w niedzielę Wasyla Łozyńskiego, wiceministra ds. Wspólnot, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy, który został w sobotę wieczorem zatrzymany, kiedy odbierał łapówkę wysokości 400 tys. dolarów. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) poinformowało, że Łozyński i jego wspólnicy chcieli zgarnąć część z 46 mln dolarów, które państwo przeznaczyło na zakup generatorów.

W niedzielę z inicjatywy premiera Denysa Szmyhala odbyło się nadzwyczajne posiedzenie gabinetu, na którym rząd przyjął projekt uchwały o odwołaniu 36-letniego Wasyla Łozyńskiego ze stanowiska wiceministra Wspólnot, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy – podano w oficjalnym komunikacie ukraińskich władz.

„Rząd Ukrainy kieruje się zasadą zerowej tolerancji dla korupcji i kontynuuje budowę infrastruktury antykorupcyjnej” – głosi oświadczenie gabinetu.

