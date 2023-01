Pozorowanie działania czy realne przygotowania do wysłania czołgów na Ukrainę?

REKLAMA

Nowy minister obrony Boris Pistorius chce przygotować dostawę niemieckich czołgów dla Ukrainy – informuje w niedzielę dpa. „Aby być dobrze przygotowanym do ewentualnych decyzji, poleciłem w piątek swojemu resortowi, aby sprawdził wszystko, abyśmy w razie czego niepotrzebnie nie tracili czasu” – powiedział Pistorius, poproszony o komentarz przez „Bild am Sonntag”. „Prowadzimy bardzo ścisły dialog w tej sprawie z naszymi międzynarodowymi partnerami, przede wszystkim z USA” – dodał minister.

Koalicjanci z Zielonych i FDP wzywają kanclerza Olafa Scholza (SPD) do dostarczenia czołgów Ukrainie. Przewodnicząca komisji obrony w niemieckim Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann stwierdziła w sobotę w „Tagesschau24”, że zakłada, iż ministerstwo obrony ma wiedzę, ile czołgów Leopard 2 posiadają Niemcy.

„Tu chodzi nie tylko o to, ile z nich jest sprawnych, ale które można natychmiast przetransportować. To także kwestia logistyki” – dodała Strack-Zimmermann, informując, że kwestia ta powinna zostać omówiona w poniedziałek pomiędzy Pistoriusem, generalnym inspektorem Bundeswehry a przemysłem, aby decyzja mogła zostać podjęta tak szybko, jak to możliwe.

Ministerstwo obrony, poproszone o komentarz w tej sprawie przez dpa, nie udzieliło odpowiedzi. W piątek, podczas konferencji w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein, Pistorius zapowiedział, że Niemcy, przygotowując się do ewentualnej dostawy, muszą najpierw sprawdzić dostępność i liczbę posiadanych czołgów. Zapewnił wtedy, że decyzja odnośnie przekazania czołgów Ukrainie zostanie podjęta „tak szybko, jak to możliwe”.

Powołując się na wewnętrzny dokument ministerstwa obrony, dziennik „Spiegel” poinformował, że szczegółowa lista dostępnych w zasobach Bundeswehry modeli Leopard, które można przeznaczyć do dostawy, istnieje od początku lata 2022 roku.

Boris Pistorius objął urząd w miniony czwartek, po rezygnacji ze stanowiska Christine Lambrecht.