Wyjątkowy Marsz dla życia w USA

Dziesiątki tysięcy obrońców życia maszerowało 21 stycznia w jubileuszowym 50. Marszu dla Życia w Waszyngtonie. Dla ruchu pro life było to wydarzenie wyjątkowe, bo był to pierwszy Marszem od czasu obalenia aborcyjnej przesłanki Roe vs. Wade, która zezwalała na aborcję na szczeblu federalnym.

W 2022 roku Sąd Najwyższy USA swoją decyzją obalił przepisy prawne z 1973 roku nazywane sprawą Roe vs. Wade. Były to federalne regulacje umożliwiające i ułatwiające dokonywanie aborcji w całych Stanach Zjednoczonych.

Obalenie tych przepisów zdecydowanie zwiększyło ochronę prawną życia w USA i pozwoliło poszczególnym stanom przyjmować własne rozwiązania w tej sprawie.

Tematem przewodnim tegorocznego Marszu dla Życia było hasło – „Następne kroki: marsz w Amerykę post-Roe”. ,Obrońcy życia uczestniczący w Marszu dla Życia wskazywali, że maszerują ulicami stolicy w kierunku Kapitolu, ponieważ tam będą wkrótce prowadzone legislacyjne batalie w sprawie ochrony życia i zatrzymania zabijani poczętego życia.

Uczestnicy Marszu wskazywali, że w erze „post-Roe” należy walczyć o całkowite zakończenie finansowania aborcji w klinikach Planned Parenthood. Wyzwaniem jest walka z pomysłami Partii Demokratycznej polegającymi na próbie ponownego wprowadzenia tzw. „prawa” do aborcji na poziomie federalnym.

W wydarzeniu udział wziął Jonathan Roumie, gwiazda serialu „The Chosen”, a także prokurator generalny stanu Mississippi Lynn Fitch oraz lider Republikanów w Izbie Reprezentantów Steve Scalise. Jedno z najbardziej porywających przemówień przed Marszem wygłosiła Casey Gunning, która ma zespół Downa. Jej siostra bliźniaczka Mary Casey O’Connor, S.V., przedstawiła ją jako swoją „największą bohaterkę”.

„Mam zespół Downa, ale zespół Downa mnie nie definiuje. Jestem określona przez Boga. Bóg wyznaczył cenę za każde życie. I mówi, że wszyscy jesteśmy bezcenni. Urodzeni i nienarodzeni, niepełnosprawni czy nie, wszyscy jesteśmy bezcenni” – powiedziała Gunning.

John Martin, wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju misji w Human Life International, dodał, że wyrok ws. Roe vs. Wade zmienił rzeczywistość. Teraz o wiele ważniejsze są stanowe Marsz dla Życia, ponieważ to konkretne stany decydują o legalności bądź nie aborcji.

Źródło: PCH24/ LifeSiteNews.com