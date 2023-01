SKANDAL! Napisali o „polskim obozie nazistowskim”. Interweniowała ambasada

REKLAMA

Po raz kolejny ambasada RP we Włoszech podjęła interwencję w miejscowych mediach w sprawie określenia „polski obóz”, jakie pojawiło się w odniesieniu do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Tym razem o usunięcie tego błędnego sformułowania polska placówka zwróciła się do redakcji gazety „Il Resto del Carlino”, wydawanej w Bolonii.

W opublikowanym w dzienniku artykule Auschwitz nazwano „polskim obozem nazistowskim”.

REKLAMA

Po interwencji polskiej ambasady na stronie internetowej gazety zmieniono to sformułowanie na „nazistowski obóz”. Niestety, nie dodano już że „niemiecki”.

Podobne zdarzenia występują coraz częściej, a nasilają się przed obchodzonym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Przed tym dniem polska ambasada we Włoszech kieruje co roku apel do miejscowych mediów o stosowanie poprawnego określenia: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, zgodnie z decyzją UNESCO.

Jak widać, interwencje te często przynoszą jedynie połowiczny sukces.