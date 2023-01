Pożyczki internetowe — poznaj wszystkie rodzaje

Dobra pożyczka to taka, która w pełni odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom, a więc nie chodzi tylko o odpowiedni dobór podstawowych parametrów, takich jak kwota i czas na spłatę, ale także jej konkretny rodzaj.

By podjąć najwłaściwszą decyzję, trzeba znać wszystkie dostępne na rynku formy niebankowego kredytowania. Wbrew pozorom to nie tylko chwilówki i pożyczki ratalne. Poniżej możesz zapoznać się z pełnym przekrojem sektora pozabankowego od A do Z.

Czym są pożyczki internetowe?

Pożyczki internetowe zwane też pożyczkami online, zaciąga się przy użyciu urządzenia z dostępem do sieci – komputera lub smartfona. Dzięki nowoczesnym technologiom wniosek wypełniasz zdalnie w zaciszu własnego domu i jest on w stanie zastąpić osobistą wizytę w oddziale firmy.

Podpisanie umowy nie jest poprzedzone żadnymi skomplikowanymi formalnościami. Przyznawana w ten sposób gotówka ląduje bezpośrednio na Twoim koncie nawet w ciągu 15 minut (a najczęściej nie później niż w tym samym dniu roboczym). Możesz wykorzystać ją na dowolny cel.

Pożyczki internetowe cechuje prostota na każdym etapie współpracy z przedsiębiorstwem finansowym. Cały proces ubiegania się o produkty dostępne zdalnie jest niezwykle przyjazny i dostępny niemal dla każdej pełnoletniej osoby.

Jak to działa?

By złożyć wniosek o pożyczkę online na platformie internetowej wybranego pożyczkodawcy, wystarczy, że wykorzystasz dowolne urządzenie z dostępem do internetu i wypełnisz krótki formularz.

Od otrzymania środków dzieli Cię dosłownie kilka (wirtualnych) kroków.

1. W serwisie firmy pożyczkowej, z którą zamierzasz podpisać umowę, wybierz interesującą Cię kwotę pożyczki oraz czas na spłatę. Kliknij „weź pożyczkę”, „aplikuj” lub inny tego typu przycisk, aby zostać przekierowanym do odpowiedniego wniosku.

2. W formularzu aplikacyjnym wprowadź swoje podstawowe dane osobowe oraz oświadcz, jakie są Twoje dochody (nie spotkasz się z koniecznością dostarczenia zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy).

3. Potwierdź swoją tożsamość za pomocą specjalnej aplikacji lub przelewu z osobistego rachunku bankowego (najczęściej na symboliczny grosik).

4. Poczekaj, aż firma zweryfikuje Twój wniosek i prześle Ci decyzję kredytową.

Jak widzisz, cała procedura jest niezwykle prosta, a do jej przeprowadzenia wystarczy dowód osobisty i konto w banku – dzięki temu pożyczki tego typu cieszą się naprawdę dużym „wzięciem”. Ale to nie jedyny powód.

Skąd tak duża popularność i różnorodność pożyczek internetowych?

Konsumenci chętnie decydują się na pozabankowe pożyczki online, ponieważ:

• firmy pożyczkowe spoza sektora bankowego stosują łagodniejsze kryteria oceny zdolności i historii kredytowej, a co za tym idzie, akceptują nawet pewien poziom zadłużenia czy trwającą egzekucję komorniczą;

• serwisy www pożyczkodawców w przeciwieństwie do banków działają 365 dni w roku w systemie 24/7 i bywają w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu dodatkowy zastrzyk gotówki nie jest uzależniony od godzin pracy konsultantów i możliwy również w soboty, niedziele czy święta;

• dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii gotówka trafia na konto wnioskującego nawet w 15 minut od złożenia wniosku.

Oczywiście, jeśli zależy Ci na czasie, a także – przede wszystkim – na pozytywnej decyzji kredytowej, musisz zdecydować się na ofertę, której charakterystyka odpowiada nie tylko Twoim potrzebom, ale i możliwościom.

Jakie są rodzaje pożyczek internetowych?

Rynek pożyczek online stale się rozwija i to w bardzo elastyczny, prokliencki sposób. Pozabankowe instytucje dbają o to, by wszystkie osoby, które nie szukają kredytów bankowych lub są wykluczone przez banki, znalazły wśród internetowych usług finansowych coś dla siebie.

To właśnie dlatego, znajdziesz tu zarówno bardzo proste, niskokwotowe chwilówki dla każdego, jak i specjalne oferty proponowane tylko konkretnym grupom konsumentów (np. Zadłużonym) czy pożyczki ratalne, które można zaciągnąć na długi okres, z umową nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Chwilówki

Pożyczka-chwilówka to z definicji krótkoterminowy kredyt konsumencki dostępny jedynie dla osób fizycznych i wyłącznie na pozabankowym rynku.

Oferty chwilówek cechują się:

• stosunkowo krótkim, najczęściej 30-dniowym terminem spłaty,

• kwotami dostępnymi w przedziale od 100 do 5 000 zł, rzadziej 10 000 zł,

• szeroką dostępnością, nawet dla osób dalekich od nienagannej sytuacji finansowej,

• prostą procedurą aplikacji bez konieczności dostarczania zaświadczeń o dochodach,

• szybką decyzją kredytową.

Darmowe chwilówki

Poza posiadaniem wszystkich cech standardowych pożyczek krótkoterminowych, pożyczki za zero złotych:

• są przeznaczone jedynie dla całkowicie nowych klientów danej instytucji finansowej,

• nie generują żadnych opłat za udzielenie kredytowania, co oznacza, że kiedy mija czas na spłatę, na konto pożyczkodawcy należy oddać jedynie pożyczoną kwotę,

• by zachować prawo do zerowego RRSO, należy uregulować należność terminowo.

Darmowe chwilówki to oferty, od których powinno się zacząć poszukiwania pozabankowego finansowania – dzięki nim za swoją pierwszą pożyczkę nie zapłacisz ani złotówki.

Chwilówki bez BIK

Pożyczka krótkoterminowa bez BIK oznacza brak wpływu negatywnej historii kredytowej konsumenta na możliwość otrzymania świadczenia. Oczywiście do pewnego stopnia, który uzależniony jest od kwoty uzyskiwanych zarobków.

Chwilówek bez BIK udzielają dwa rodzaje firm pożyczkowych:

1. Podmioty, które nie korzystają z Biura Informacji Kredytowej, lecz sprawdzają inne rejestry zadłużonych.

2. Podmioty weryfikujące potencjalnych klientów w Biurze Informacji Kredytowej, jednak akceptujące negatywne wpisy, jeśli relacja zadłużenia do dochodów, jest w ich ocenie dopuszczalna.

Tego typu chwilówki poleca się wszystkim dłużnikom.

Pożyczki online na raty

Pożyczki ratalne, choć są udzielane przez prywatne przedsiębiorstwa, przypominają kredyty bankowe. Spłata zobowiązania jest bowiem podzielona na równe, miesięczne raty, okres kredytowania — długi, a kwoty sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pożyczka online na raty nie jest jednak objęta prawem bankowym, a „jedynie”:

• ustawą o kredycie konsumenckim,

• kodeksem cywilnym,

• ustawą antylichwiarską.

Dzięki temu prawo nakłada na nią limity kosztów, które są dokładnie takie same jak w bankach, ale pożyczkodawcy nie muszą stosować rygorystycznej oceny zdolności kredytowej konsumentów i są w stanie zaproponować ten produkt również osobom zadłużonym.

I to po wypełnieniu prostego wniosku, niemal dokładnie takiego samego jak w przypadku nisko kwotowych, krótkoterminowych chwilówek.

Możliwa wysokość zobowiązania ratalnego to obecnie od 1 000 zł do 60 000 zł, a czas na spłatę — od 3 do 96 miesięcy.

Pożyczki dla zadłużonych

Każda firma pożyczkowa jest zobligowana do sprawdzenia wypłacalności swoich klientów. To oznacza, że nawet przedsiębiorstwa udzielające szeroko dostępnych chwilówek muszą badać zdolność kredytową konsumentów. Kryteria takiej oceny znacznie różnią się jednak od tych bankowych.

Mało tego, pozabankowe podmioty są zróżnicowane także między sobą w sposobie punktowania poszczególnych wnioskujących i akceptowaniu (lub nie) dłużników.

Jeśli jesteś osobą zadłużoną, postaraj się odnaleźć w internetowych rankingach chwilówek takich pożyczkodawców, którzy mają wysoki procent przyznawalności swoich produktów. Świadczy on najczęściej o przymykaniu oka nawet na spore zadłużenia.

Pożyczki na dowód

Pożyczki na dowód to świadczenia udzielane na podstawie ważnego dowodu osobistego i bez konieczności kompletowania i przesyłania jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. Pożyczkami na dowód mogą być zarówno chwilówki online (także te darmowe), jak i pożyczki ratalnie.

Dlaczego warto porównać pożyczki przed złożeniem wniosku?

Znajomość całego rynku i wszystkich propozycji jest ważna, by dokonać świadomego i możliwie najkorzystniejszego wyboru odpowiedniego finansowania. Oczywiście nikt nie każe Ci samodzielnie weryfikować każdej oferty kilkuset firm pożyczkowych – specjalistyczne serwisy jak pozyczasz.pl prezentują wiele rankingów, w których oferty są pogrupowane według konkretnej kategorii odbiorców.

Wyspecjalizowane portale dają Ci gwarancję, że każda oferta, która zainteresuje Cię niskimi kosztami, czy innymi odpowiadającymi Ci parametrami jest:

• aktualna,

• w pełni legalna,

• bezpieczna.

Rankingi pożyczek pomagają też z łatwością wyfiltrować w morzu propozycji tylko te, które faktycznie Cię interesują – na przykład darmowe chwilówki dla nowych klientów czy produkty z wysoką oceną od osób, które skorzystały już z oferty.