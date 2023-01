„Globalne ocieplenie” zaatakowało w Azji! Zimowa pogoda w Korei i Japonii. Rekordowe mrozy w Chinach

REKLAMA

Sroga zima nawiedziła w ostatnich dniach kraje Dalekiego Wschodu. W najbardziej wysuniętym na północ mieście Chin padł rekord zimna, minus 53 stopnie C. W Korei Płd. śnieg i wiatr zakłócają transport lotniczy, a Japonia szykuje się na największe mrozy od dekady.

Miasto Mohe, określane potocznie jako „chiński biegun północny”, leży w prowincji Heilongjiang, w pobliżu granicy z Rosją. W niedzielę rano miejscowa stacja meteorologiczna odnotowała temperaturę minus 53 stopnie C, najniższą odkąd gromadzone są takie dane – przekazała agencja Xinhua.

Poprzedni rekord w Mohe z 1969 roku wynosił 52,3 stopnia poniżej zera.

Mieszkańcy miasta są przyzwyczajeni do mrozów, a według mediów zima trwa tam zwykle osiem miesięcy. Niedzielny wynik z Mohe nie przebił jednak ogólnokrajowego rekordu zimna z miasta Genhe w regionie Mongolia Wewnętrzna, gdzie w grudniu 2009 roku termometry pokazały minus 58 stopni.

What's it like to live in China's northernmost city Mohe? ❄️❄️❄️❄️ pic.twitter.com/oTkRqHmAaj

Mohe漠河, northernmost city in China, had a Tmin of -53.0°C on Jan. 22, the lowest temperature ever recorded in China since records began. pic.twitter.com/QZ36FQkVC0

— China in Pictures (@tongbingxue) January 23, 2023