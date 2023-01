Zobaczył policjantów i próbował połknąć zawiniątko. Lekarze wyjęli TO z jego przełyku

REKLAMA

Niecodzienne „przygody” 28-latka z Lublina. Mężczyzna, na widok policjantów, zakrztusił się zawiniątkiem z marihuaną, którą próbował ukryć przed funkcjonariuszami. Niezbędna była pomoc medyczna.

Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem. Policjanci z Lublina dostali zgłoszenie o głośnej muzyce, dochodzącej z jednej z piwnic w centrum miasta.

Policjanci zeszli do piwnicy. Już po drodze wyczuli charakterystyczną woń marihuany. Policjanci zastali na miejscu dwóch mężczyzn – jeden z nich próbował coś połknąć. 28-latek jednak w pewnym momencie się zakrztusił. Niezbędne było wezwanie karetki, która przewiozła go do szpitala.

Konieczny był też zabieg, podczas którego lekarze wyciągnęli z przełyku foliowe zawiniątko. W nim znajdowała się marihuana.

Policjanci przeszukali także miejsce zamieszkania 28-latka. Znaleźli tam kilka porcji tego narkotyku.

Ostatecznie 28-latka zatrzymano i postawiono mu zarzuty. Za posiadanie narkotyków może dostać nawet 3 lata więzienia.