„Globalne ocieplenie” dopadło Zjednoczone Emiraty Arabskie. Burze, śnieg, grad na pustyni… [VIDEO]

Burze, ulewy i grad dotknęły w środę Zjednoczone Emiraty Arabskie. Władze ostrzegają mieszkańców, żeby trzymali się z daleka od dolin i wąwozów, które mogą zostać błyskawicznie zalane – donoszą lokalne media.

Zimno, burze i intensywne opady w Emiratach spowodowały odwołanie lekcji w części szkół. Na pustyni spadł grad, a na najwyższej górze Emiratów odnotowano zaledwie 3,3 stopnie C. W sąsiednim Omanie góra Dżabal Szams jest od dwóch dni pokryta śniegiem.

Jednak najpoważniejszym zagrożeniem w tym pustynnym kraju nie jest chłód, ale gwałtowne powodzie. Rzadkie, ale bardzo gwałtowne ulewy powodują, że suche wąwozy i jary zamieniają się w rwące rzeki. W środę władze ostrzegły mieszkańców północnych emiratów, żeby trzymali się z daleka od wąwozów, zwłaszcza w rejonach górskich. Część szkół odwołała środowe i czwartkowe lekcje, a policja w Abu Zabi apeluje do kierowców, żeby w najbliższych dniach zrezygnowali z podróży.

Meteorolodzy uprzedzają, że ekstremalne warunki będą utrzymywać się do piątku.

🎦 Snow-like hail in #UAE covers desert as icy rains hit the Emirates

It’s raining white in the UAE! New videos posted on social media show a sheet of white cover a large stretch of a desert in #AbuDhabi.

Read: https://t.co/UFr2XCHhvG#extremeweather #rain #weather pic.twitter.com/1okirubrye

— Khaleej Times (@khaleejtimes) January 25, 2023