Mentzen ALARMUJE: Zbierają te informacje, żeby potem wykorzystać je przeciwko nam [VIDEO]

Sławomir Mentzen był gościem na kanale Hi_5. Prezes Nowej Nadziei mówił m.in. o tym, jakie zagrożenia przyniesie ze sobą likwidacja gotówki i jakie zalety ma jej posiadanie oraz możliwość płacenia nią.

W ostatnim czasie w debacie publicznym pojawił się temat likwidacji gotówki. Politycy Konfederacji w mocnych słowach zdecydowanie sprzeciwili się temu pomysłowi.

Podczas rozmowy na kanale Hi_5 Mentzen zauważył, że „ludzie odchodzą od gotówki”. – Coraz częściej wyjeżdżają za granicę, nie biorą ze sobą gotówki, bo kartą mogą płacić – powiedział.

„Nikomu nic do tego”

W czasie rozmowy prezes Nowej Nadziei wyjaśnił dlaczego tak ważne jest utrzymanie gotówki. – Co jest piękną cechą gotówki? Mamy gotówkę, nikt o niej nie wie, że my ją mamy i możemy z nią zrobić coś i nikt się nie dowie, co my z nią zrobiliśmy – wyjaśnił polityk Konfederacji.

– Możemy iść do baru i kupić sobie piwo i nikt nie będzie wiedział, że kupiliśmy piwo (…) możemy zrobić absolutnie cokolwiek – podkreślił.

– Natomiast jak płacimy kartą, to w banku wiedzą co my płacimy, komu i za co. Politycy, urzędnicy z urzędów skarbowych mają dostęp do naszych kont bankowych, też wiedzą komu i za co płacimy – zaznaczył Mentzen, który pytał także „po co im ta wiedza?”.

– W Skandynawii już teraz tak jest, że jak ktoś na przykład za dużo płaci kartą za alkohol, to przychodzi jakiś Pan z pomocy społecznej i się pyta, czy my aby alkoholikiem nie jesteśmy, czy nie trzeba nam pomóc, czy jakiegoś problemu nie mamy – powiedział.

Polityk pytał „po co mi takie nieprzyjemności?”. – Chcę płacić za cokolwiek i nikomu nic do tego komu ja daję pieniądze – podkreślił.

Jak zaznaczył posiadanie wiedzy to pierwszy z punktów planu, ale jest także drugi. – Skoro mają te informacje, to po coś je mają. Po coś je zbierają. Po to, żeby przeciwko nam je potem wykorzystać. To już teraz wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie – podsumował Mentzen.