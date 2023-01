Niemcy wysyłają czołgi na Ukrainę. Morawiecki dziękuje

REKLAMA

Rząd Republiki Federalnej Niemiec zapowiedział w środę dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2. Premier rządu w Warszawie, Mateusz Morawiecki, podziękował za ten gest niemieckiemu kanclerzowi.

W pierwszym etapie Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasów Bundeswehry. Poinformował o tym w oświadczeniu rzecznik rządu Steffen Hebestreit.

Niemcy wydadzą też odpowiednie zezwolenia państwom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów na Ukrainę.

„Dziękuję niemieckiemu kanclerzowi Olafowi Scholzowi. Decyzja o wysłaniu Leopardów na Ukrainę to duży krok w kierunku powstrzymania Rosji. Razem jesteśmy silniejsi” – napisał w swoich mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.

