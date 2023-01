Prowadził dochodzenie ws. współpracy Trumpa z Rosją. Aresztowano go za współpracę z Rosją

REKLAMA

Jeden z funkcjonariuszy FBI, który prowadził śledztwo w sprawie Donalda Trumpa w sprawie rzekomej współpracy Donalda Trumpa z Rosjanami, został zatrzymany z powodu podejrzenia o współpracę z Rosjanami.

Takiego obrotu spraw prawdopodobnie nikt się nie spodziewał. Były agent FBO Charles McGonigal, który kierował kontrwywiadem w biurze terenowym FBI w Nowym Jorku i zajmował się śledztwem ws. powiązań byłego prezydenta Donalda Trumpa z Rosją, został aresztowany za przyjmowanie płatności od rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski.

McGonigal przeszedł na emeryturę w 2018 roku. Został aresztowany w sobotę po południu po przybyciu na lotnisko JFK po powrocie ze Sri Lanki. Były agent miał przekazywać Deripasce informacje o innym rosyjskim oligarsze.

Sprawa wywołała duże poruszenie w USA, bo rzuca nowe światło na to, jacy ludzie zajmowali się oskarżaniem Donalda Trumpa. Niektórzy twierdzą jednak, że to niczego nie zmienia poza tym, że pokazuje, iż Kreml zapuścił korzenie głęboko w różne struktury amerykańskiej administracji.

