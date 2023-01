Rząd przedłuży wakacje kredytowe? Müller: Różne instrumenty rozpatrujemy

REKLAMA

Rzecznik pisowskiego rządu w Warszawie został zapytany podczas konferencji prasowej, czy tzw. „wakacje kredytowe” zostaną przedłużone. Polityk nie dał jasnej odpowiedzi.

– Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja na rynku kredytowym w tej chwili. Na ten rok te rozwiązania są już przyjęte, w związku z tym tak jak w zeszłym roku były 4 miesiące, tak samo w tym roku 4 miesiące wakacji kredytowych. Zobaczymy jak będą wyglądały wysokości stóp procentowych i od tego uzależniamy te decyzje, bo jeżeli by się okazało, że stopy procentowe pójdą mocno w dół, to być może takie działanie po prostu nie będzie potrzebne – stwierdził Piotr Müller na briefingu prasowym w Sejmie.

– Różne instrumenty, tak samo jak obniżony VAT, rozpatrujemy w perspektywie każdego kwartału i wtedy podejmujemy decyzje. Tak było do tej pory, jak państwo zauważyliście co kwartał podejmowaliśmy decyzje dotyczące obniżenia VAT-u, czyli przedłużenia obniżonego VAT-u i tak samo będziemy podejmowali decyzje zależnie od tego jakie będą stopy procentowe. Jak rozumiem, pan nie wie jeszcze, jakie będą stopy procentowe w grudniu tego roku i tak samo to jest zależne od sytuacji międzynarodowej i nikt w tej chwili nie wie, jakie będą stopy procentowe – kontynuował.

– Będziemy te decyzje podejmować pewnie w połowie roku bliżej – oświadczył.

Wakacje kredytowe. Co to?

W wyniku szalejącej inflacji i podnoszenia stóp procentowych na przestrzeni kilku miesięcy drastycznie wzrosły raty kredytów hipotecznych. Wielu Polaków nie ma pieniędzy na płacenie kolejnych rat. Rząd postanowił więc interweniować, bohatersko rozwiązać problem, który stworzył i wprowadził tzw. wakacje kredytowe.

Z wakacji kredytowych można skorzystać poprzez wysłanie wniosku do banku (w wersji papierowej lub elektronicznej). Nie trzeba podpisywać żadnych aneksów. Jeśli skorzystamy z wakacji np. przez cztery miesiące, okres kredytowania zostanie wydłużony o cztery miesiące.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach. Dotyczy to wyłącznie jednego kredytu i wyłącznie zaciągniętego na własne potrzeby mieszkaniowe. Wakacje kredytowe nie obejmą zatem kredytów, z których kupiono nieruchomość np. na wynajem. Z wakacji nie będą mogły też skorzystać osoby, które zawarły umowę kredytową po 1 lipca 2022 roku. To jedyne ograniczenia.