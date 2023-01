Cejrowski o Schwabie: Kilka razy to powiedział. To jest jego model [VIDEO]

REKLAMA

W jednym z najnowszych odcinków „Studia Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski i Krzysztof Skowroński rozmawiali m.in. o Klausie Schwabie, podziale świata i Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

– Świat podzielony jest dobry. Różnorodność jest dobra. Każdy ma duszę indywidualną i może mieć własne pomysły na życie. To wszystko jest dobre – stwierdził Wojciech Cejrowski.

REKLAMA

– Różnorodność świata jest dobra, a to co powiedziałeś, to założenie, że tam jadą ci wszyscy ludzie, żeby odpowiedzieć na pytanie co zrobić z podzielonym światem to tam jest w tym pytaniu sugestia, że jest coś złego w tym, że świat jest podzielonym – dodał w dalszej części programu.

– Nie! Świat ma być podzielony na państwa narodowe, na regiony, na plemiona indiańskie, na różne strefy klimatyczne. Świat jest podzielony, jest więc różnorodny i to jest dobre – skwitował podróżnik.

– Każda koncepcja, w której zwalczamy świat podzielony jest koncepcją totalitarną – ocenił.

– Ale ten świat podzielony, który powiedziałeś: dobrze, żeby świat był podzielony, to jest świat podzielony między Chiny, Stany Zjednoczone, Rosję i jeszcze nie wiadomo kogo, ale w każdym razie są trzy albo cztery podmioty, przez które jest ten świat podzielonym – odparł Krzysztof Skowroński.

– To nie jest świat podzielony, w którym plemię indiańskie żyje sobie swobodnie, a narody rozwijają się zgodnie z kierunkiem, w którym chcą się rozwijać. Nie. To jest świat podzielony, ale usystematyzowany – dodał.

– Nie. Na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze świat nie jest podzielony wyłącznie przez cztery siły, z czego jedna to Chiny + Rosja (…) a po drugiej stronie Stany Zjednoczone i co tam jeszcze? Unia Europejska? – odpowiedział Cejrowski.

– To nie prawda, bo jeszcze są azjatyckie tygrysy, które myślą, rządzą się i kulturę mają zupełnie inną od naszych, w związku z tym to jest inny element. Ktoś przegapia Indie, które mają populację już w tej chwili liczoną jako tę, która prześcignęła liczebnie Chiny – dodał.

Podróżnik wspomniał politykę chińską politykę „jednego dziecka”, która „zostawiła swoje skutki”. – Kilkadziesiąt lat takiej polityki depopulacyjnej w Chinach, co się Klausowi Schwabowi bardzo podoba. On uważa, że Chiny są państwem modelowym – ocenił. – Kilka razy to powiedział, że to jest modelowe państwo. To jest jego model – dodał.

Zauważył też, że polityk, który promuje idee demokracji i pluralizm „nie może jednocześnie jeździć do Schwaba, który mówi, że Chiny są społeczeństwem modelowym”.

– W tym podziale świata, który zarysowałeś, to jest podział świata taki wulgarny, w który mamy uwierzyć, że on jest prawdziwy – stwierdził Cejrowski.

– To jest nieprawda. To szatan tak pozuje świat, żebyś go oglądał przez radio, telewizor czy internet, żeby Skowroński tak odczytywał świat, jak się wczyta w dokumenty Davos, że on jest podzielony już w tej chwili na kilka kawałków – dodał.

– I co? W tym podziale przegapiliśmy Indie, które są cichym graczem, ale bardzo samodzielnym? To jest gracz gospodarczy, oni są skupieni na takim kierunku, żeby wymiksowały się Chiny, Chiny się same psują wewnętrznie, popadły w kryzys, i w to miejsce wchodzą Indie – wskazał.