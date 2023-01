Chce eutanazji. 23-letnia YouTuberka zabiega o „legalne” samobójstwo. Już zaczęła załatwiać formalności

REKLAMA

– To trudna decyzja, którą podjęłam – twierdzi 23-letnia francuska YouTuberka. Olympe, bo tak nazywa się dziewczyna, zgłosiła się już do odpowiednich instytucji w Królestwie Belgii, gdzie eutanazja jest legalna.

Ma dopiero 23 lata, ale życie jej nie oszczędzało. Jako dziecko trafiła do ok. 20. rodzin zastępczych, z których żadna nie zdecydowała się na adopcję. W tym czasie aż pięć razy padła ofiarą gwałtu.



Dziewczyna cierpi także na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, czyli osobowość wieloraką. U Olympe zdiagnozowano ok. 40. różnych osobowości.

23-latka jest tym wszystkim zmęczona tak bardzo, że chce popełnić samobójstwo. Niestety są miejsca w Europie, gdzie zamiast zaoferować pomoc w leczeniu, „eksperci” pomogą jej się zabić.

Dziewczyna skontaktowała się już z belgijskim lekarzem Yvesem de Lochtem. Ekspert jest zdecydowany, by jej „pomóc”, ale zaznacza, że proces kwalifikacji do eutanazji może potrwać miesiące lub nawet całe lata.

23-latka nie zamierza jednak rezygnować. – To moje życie i trudna decyzja, którą muszę podjąć. Mimo, że jestem bardzo odporną osobą, to mam swój próg wytrzymałości. Doszłam do granicy. Jestem bardzo zmęczona – zwróciła się do swoich obserwujących Olympe.

23-latka zaznacza, że „to nie jest debata”. Długotrwały proces kwalifikacji do eutanazji i nagłośnienie sprawy daje nadzieję, że ktoś odwiedzie Olympe od jej zamiarów.