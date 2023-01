Pierwszy czarnoskóry skoczek z szansą na karierę? Lider Francuzów pochodzi z Afryki [VIDEO]

REKLAMA

Francuskie skoki narciarskie przeżywają obecnie kryzys. Na horyzoncie pojawiła się jednak iskierka nadziei w postaci młodego zawodnika Matheo Verniera. Co ciekawe – 16-latek pochodzi z Afryki i może być pierwszym czarnoskórym zawodnikiem, który zrobi karierę w tej dyscyplinie.

Vernier jest w tym momencie liderem Francuzów w konkursie Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy rozgwyanego w słoweńskiej Planicy.

W konkursie indywidualnym Francuz zają 16. miejsce, pokonując m.in. Polaka Klemensa Staszela. Choć 16-latek pochodzi z Afryki, to nie czuje z nią związku.

– Mówiąc szczerze, niewiele wiem na temat moich korzeni – powiedział w rozmowie z portalem Skijumping.pl. – Urodziłem się w Mali, ale od trzeciego miesiąca życia mieszkam we Francji. Całe moje świadome życie spędziłem zatem w Europie – dodał.

– Mieszkam w okolicy Chaux-Neuve, gdzie od lat odbywają się zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej – opowiada Vernier.

– Skoki oglądałem więc od dziecka, zawsze chciałem tego spróbować i któregoś dnia spróbowałem. No i tak to się zaczęło. Moje marzenia są dość typowe jak na sportowca. Chciałbym reprezentować mój kraj na igrzyskach olimpijskich, to byłby prawdziwy zaszczyt. W pracy nad rozwojem moich umiejętności staram się czerpać z różnych zawodników, nie mam jednego idola, ale jeśli już miałbym wymienić konkretnego skoczka, to byłby to Marius Lindvik [reprezentant Królestwa Norwegii – red.] – dodał.

Vernier ma szanse być pierwszym znanym czarnoskórym skoczkiem narciarskim w historii. Do tej pory sport ten był zdominowany przez białych i Azjatów.