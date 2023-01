Trump skrytykował dostawy czołgów dla Ukrainy. „Zakończcie tę szaloną wojnę teraz”

REKLAMA

Były prezydent USA Donald Trump skrytykował w czwartek na swoim portalu społecznościowym zapowiedź dostawy zachodnich czołgów na Ukrainę, sugerując że doprowadzi to do wojny jądrowej”. „Najpierw idą czołgi, potem atomówki” – zauważył.

„Najpierw idą czołgi, potem atomówki. Zakończcie tę szaloną wojnę teraz. To takie łatwe do zrobienia” – napisał Trump w czwartek na portalu TRUTH Social, nie rozwijając swojej myśli.

REKLAMA

Poprzedni gospodarz Białego Domu, który zamierza ponownie ubiegać się o prezydenturę w 2024 r., w przeszłości wielokrotnie wzywał do podjęcia rozmów pokojowych między Rosją i Ukrainą, ostrzegając że w przeciwnym razie świat czeka wojna nuklearna. Oferował też, że sam może pomóc w mediacji między Moskwą i Kijowem.

„Ta retoryka była aż tak głupia”

Przypomnijmy, że Trump między innymi powiedział w wywiadzie dla sieci telewizyjnej Real America’s Voice, że administracja prezydenta Joe Bidena „prawie zmusiła” Putina do inwazji na Ukrainę swoją „głupią retoryką”.

– Oni go po prostu wyśmiewali, jeśli się temu przyjrzeć, nasz kraj i nasi tak zwani przywódcy wyśmiewali Putina. (…) Mówiłem sobie, że prawie zmuszają go do wejścia (na Ukrainę) tym, co mówią. Ta retoryka była aż tak głupia – zauważył Trump.