Trzaskowski wciąż prześladuje kierowców z całej Polski. Sprawdź, czy wjedziesz swoim autem do centrum Warszawy

REKLAMA

Od 1 lipca 2024 roku w stolicy zacznie działać strefa czystego transportu. Do centrum nie wjadą diesle mające więcej niż 18 lat oraz auta benzynowe mające więcej niż 27 lat.

„Jesteśmy przekonani, ze jest to dobra droga, żeby wprowadzić strefę, do której wjazd tymi najbardziej trującymi samochodami będzie zakazany. Plan jest rozpisany od lipca 2024 roku aż do 2032 po to by ograniczać zatrucie powietrza, które ma wpływ na nasze zdrowie” – powiedział w środę podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

REKLAMA

Według analiz wprowadzenie pierwszego etapu (2024 roku) będzie dotyczyło 2 proc aut, a w kolejnych etapach 27, 55 i 74 procent (w 2030 r.).

Strefa obejmie większość Śródmieścia, fragmenty Woli, Ochoty a po drugiej stronie Wisły Saską Kępę, część Pragi Północ i Południa.

Oczywiście będą też wyjątki. W strefie będą mogły poruszać się samochody służb ratowniczych, pojazdy zabytkowe, samochody specjalne np. śmieciarki oraz auta osób niepełnosprawnych. Miasto zastanawia się nad wprowadzeniem wyłączeń czasowych, np. w przypadku konieczności nagłej jazdy do szpitala.

Strefę będzie kontrolować straż miejska i policja. A za wjazd nieuprawnionym, starym samochodem (bez odpowiedniej nalepki) będzie groził mandat w wysokości 500 złotych.

„Zasady są jednakowe dla wszystkich, zarówno dla mieszkańców Warszawy jak i osób przyjezdnych” – podkreślił Trzaskowski. Ratusz ma też plan honorowania oznaczeń z innych miast. To znaczy, że nalepki z Krakowa czy Wrocławia( te miasta też już planują wprowadzenie strefy czystego transportu) będą ważne również w stolicy.

„Wszystkie autobusy jeżdżące w sieci ZTM dziś spełniają wymogi strefy, które będą obowiązywały w 2024 roku. To samo dotyczy większości śmieciarek. Chcemy aby w kolejnych przetargach te przepisy były brane pod uwagę” – powiedział prezydent (niestety) Warszawy. W 2026 roku miasto zaplanowało wymienić 200 autobusów na zero i niskoemisyjne.

„Ale trzeba zauważyć, że mówimy o części Warszawy, w której będą się poruszać autobusy zero i niskoemisyjne” – powiedział Trzaskowski.

Ratusz już rozpoczął akcję informacyjną. Konsultacje z warszawiakami będą odbywać się nie przede wszystkim internetowo. Wnioski można także zgłaszać do urzędu dzielnicy.

„Tak, żeby warszawiacy wcześniej mogli planować swoje zachowania, zakupy samochodów w kontekście najbliższych 10 lat” – stwierdził prezydent Warszawy, który w taki oto totalitarny sposób chce decydować za nas jakie auto możemy kupić, a jakiego nie.

Ostateczną decyzję podejmą radni. „Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku Rada Warszawy przyjmie odpowiednią uchwałę” – powiedział Trzaskowski.

W konsultacjach można wziąć udział na stronie www.sctwarszawa.pl

Urzędnicy deklarują, że wprowadzają strefę czystego transportu zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz na mocy uchwały sejmiku województwa mazowieckiego.