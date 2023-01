Grzegorz Braun w Sejmie: Bon zdrowotny i decentralizacja [VIDEO]

REKLAMA

Grzegorz Braun wskazuje, że mieszanie w systemie służby ochrony zdrowia nie poprawi sytuacji. Należy zmienić cały system.

Poseł Konfederacji z mównicy sejmowej zabrał głos ws. rządowego projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

REKLAMA

Nowa instytucja ma rzekomo zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Zdaniem polityków ustawą trzeba także regulować termin stworzenia ośrodków. Na papierkach zapisano, że data graniczna stworzenia ośrodków leczenia onkologicznego I, II i III stopnia, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, to 1 kwietnia 2024 r.

Projekt z mównicy sejmowej krytykował poseł Konfederacji Grzegorz Braun. – Konfederacja proponuje oczywiście bon zdrowotny, decentralizację, zlikwidowanie piramid finansowych, które tworzą system obietnic bez pokrycia, jak przychodzi co do czego. To, że się to powiąże inaczej w pęczki i zblokuje w innych nowych rubrykach, które tutaj cybernetycy społeczni z ministerstwa rysują, nie zmieni rzeczywistości – podkreślił.

– A rzeczywistość jest taka, że między niektórymi województwami jest przepaść w dziedzinie technik, technologii leczenia, diagnozowania – może nawet i dekada, może i więcej – kontynuował.

– Pytanie brzmi… Takie narzędzia, cudowne skądinąd, piękne rzeczy, CyberKnife, Gamma Knife, terapia protonowa, immunologiczna… Skoro eurokołchoz nie przewiduje w swoich normach, które tutaj implementujecie, tak ochoczo refundowania tego typu cudownych wynalazków, to jak zamierzacie znaleźć w rzeczywistości pokrycie dla tej teorii, którą w tym projekcie ustawowym prezentujecie? – pytał retorycznie.

– To jest nic innego jak czynownictwo w systemie opieki zdrowotnej – podsumował Braun.

Wystąpienie posła Brauna do obejrzenia poniżej. Inne dostępne na kanale Sommer 12.