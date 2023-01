Kuwety dla uczniów identyfikujących się jako zwierzęta. Stan Indiana zmienia prawo

REKLAMA

W stanie Indiana w USA w części szkół pojawiły się łazienki neutralne płciowo. W niektórych z nich miały pojawić się… kuwety dla uczniów, którzy identyfikują się jako zwierzęta.



– Byłam wściekła, gdy dowiedziałam się, że co najmniej w jednej szkole w naszym mieście, w łazienkach unisex (dla obu płci) pojawiły się kuwety. One służą dzieciom identyfikującym się jako koty – przekazała matka ze stanu Michigan w USA, która pojawiła się na obradach samorządu.

– Jestem za kreatywnością i wyobraźnią, ale jeśli ktoś żyje w świecie fantazji i oczekuje, że ludzie to zaakceptują, to mam z tym problem – dodała kobieta.

Przy okazji nagłośnienia sprawy w Internecie pojawiło się więcej doniesień o podobnych sytuacjach ze szkół w całych Stanach. Choć są one niepotwierdzone i niektórzy nauczyciele utrzymują, że to tylko plotki, to stan Indiana potraktował je bardzo poważnie i postanowił zareagować.

W parlamencie stanu przegłosowano ustawę o tym, że szkoły mogą „egzekwować zasady ubioru i ograniczać destrukcyjne zachowania”, które mogłyby zakłócać spokój. Chodzi tu właśnie o przebieranie się za zwierzęta i korzystanie z kuwet zamiast tradycyjnej toalety.