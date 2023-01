Mieszkanie w Warszawie – w jakiej dzielnicy zamieszkać?

Warszawa to 18 dzielnic różnie ocenianych przez mieszkańców pod względem bezpieczeństwa, dostępu do terenów zielonych czy dojazdu do centrum. Które dzielnice stolicy warto wziąć pod uwagę, poszukując mieszkania na rynku wtórnym? Poznaj 5 warszawskich dzielnic, w których warto zamieszkać.

Wola – zamieszkaj w pobliżu miejsca pracy

Do atutów Woli należy położenie – obszar ten graniczy bezpośrednio ze Śródmieściem. To powoduje, że dojazd do centrum nie jest ani długi, ani kłopotliwy. Mieszkania w tej części stolicy są popularne wśród osób pracujących w zlokalizowanych tutaj biurowcach. Poszukując nieruchomości na Woli, musisz wziąć pod uwagę, że ceny lokali nie należą do najniższych.

Wola – zalety:

• liczne punkty usługowo-handlowe i restauracje,

• wiele terenów zielonych,

• bogata oferta edukacyjna.

Żoliborz – tutaj znajdziesz mieszkanie o podwyższonym standardzie

Nieruchomości z rynku wtórnego różnią się choćby standardem wykończenia. Poszukujesz mieszkania o podwyższonym standardzie? Znajdziesz je na terenie Żoliborza – najmniejszej dzielnicy Warszawy, która jednocześnie wyróżnia się niską, kameralną zabudową. Ponieważ Żoliborz jest chętnie wybierany przez osoby poszukujące mieszkania, to ceny za 1 mkw. są wysokie.

Żoliborz to także:

• świetna komunikacja z centrum,

• tereny zielone i rekreacyjne,

• spokojna i bezpieczna okolica.

Praga-Północ – mieszkanie w kamienicy lub loft

Stolica to największy i jednocześnie najbardziej zróżnicowany rynek nieruchomości w Polsce. Mieszkanie na sprzedaż w Warszawie znajdziesz nie tylko w bloku z lat 80. ubiegłego wieku, ale również w dużo starszych budynkach. Tych drugich nie brakuje na terenie dzielnicy Praga Północ, co więcej w ostatnich latach wiele kamienic zostało poddanych rewitalizacji. Marzy Ci się mieszkanie w przestronnym lofcie? Znajdziesz je również w tej dzielnicy.

Praga-Północ – inne zalety:

• komunikacja – mieszkańcy mają dostęp m.in. do linii metra,

• atrakcyjne ceny nieruchomości,

• kameralność wraz z historyczną zabudową.

Rembertów – zamieszkaj z dala od centrum, ale w pobliżu natury

To jedna z mniej popularnych dzielnic Warszawy. Głównym powodem jest dość kłopotliwy dojazd do centrum – podróż Szybką Koleją Miejską zajmuje ok. 20 minut. Jeżeli jednak szukasz mieszkania w niskim budynku wielorodzinnym w zacisznej okolicy, to Rembertów może przypaść Ci do gustu.

Rembertów to także:

• dostęp do licznych terenów zielonych – w tym Rezerwatu Kawęczyn,

• niska przestępczość,

• niższe niż w pozostałych dzielnicach ceny nieruchomości.

Wawer – mieszkanie na zamkniętym osiedlu

Jeżeli szukasz mieszkania poza śródmieściem, to alternatywą dla Rembertowa może być Wawer. Niska gęstość zaludnienia w tej dzielnicy powoduje, że jest tu dość cicho. Wiele z wystawianych na sprzedaż mieszkań znajduje się na zamkniętych osiedlach, co pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Minusem jest jednak utrudniony dojazd do centrum.

Wawer – inne zalety:

• dostęp do licznych terenów zielonych,

• brak kolejek w sklepach i urzędach,

• liczne tereny rekreacyjne, z których mogą korzystać mieszkańcy.