PIT 28 – deklaracja dla niektórych z nas

Każdy, kto zarabia pieniądze, musi się rozliczać z podatków. Rokrocznie nasze przychody opodatkowane trafiają na zeznanie PIT, dzięki któremu jesteśmy w stanie policzyć, ile wyniesie w danym roku podatek od naszego dochodu albo należnego ryczałtu, itp. Od wysokości osiągniętego dochodu będzie zależał więc nasz wkład podatkowy w strukturę państwa. Większość podatników oraz podatniczek w Polsce rozlicza się na zasadach ogólnych, ale czasem obligatoryjnie opodatkowane przychody uzyskiwane z najmu albo nietypowej działalności gospodarczej mogą podlegać zupełnie innym formom opodatkowania. Warto więc dokładnie wiedzieć, jakie zeznania PIT należy odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego. Złożenie deklaracji PIT w określonym terminie oznacza, że możemy spać spokojnie.

PIT 28, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – warto wiedzieć więcej

Jeśli do końca nie wiemy, jakie zeznanie podatkowe powinniśmy złożyć w przypadku osiągania dochodów, np. ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych, czy też czy możemy skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to koniecznie powinniśmy poszukać informacji na ten temat. Kompleksowe wiadomości na ten temat najłatwiej nam będzie znaleźć za pośrednictwem Internetu. Tam dowiemy się, czym są e-pity, kto może skorzystać z deklaracji PIT 28 albo kiedy musi nastąpić złożenie zeznania podatkowego PIT 37, itp. Całą masę przydatnych wiadomości o podobnym charakterze, dotyczących m.in. przychodów opodatkowanych, znajdziemy w specjalistycznej witrynie internetowej: www.e-pity.pl. Warto tutaj podkreślić, że znajdziemy tam także obowiązujące wzory formularzy podatkowych w danym roku, czy też wszystko to, co może się okazać bardzo przydatne, podczas rozliczeń podatkowych w naszej firmie, itp. Także tam bez trudu podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku rocznego. Zawsze warto wiedzieć więcej na temat np. swojej deklaracji PIT, bo to może mieć korzystny wpływ na nasze oszczędności podatkowe.

PIT 28 – rozliczenie pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, etc. – PIT online to jest to!

Chcąc skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musimy koniecznie sięgnąć po PIT 28. Przy pomocy tej deklaracji podatkowej, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego, mogą się rozliczyć osoby osiągające zyski z: umowy najmu w ramach działalności gospodarczej albo prywatnej, pozarolniczej działalności działalności gospodarczej, czy też ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych pozaprzemysłowo. PIT 28 w formie zryczałtowanego podatku należy rozliczyć najpóźniej do drugiego maja 2023 roku. Zeznanie podatkowe PIT obejmujące, np. pozarolniczą działalność gospodarczą składamy online. Rozliczając kwotę opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym możemy skorzystać z formularza dostępnego w witrynie E-pity.pl. Tym samym nie będziemy musieli go drukować, bo dostęp do niego będziemy mieli online. W tym celu wystarczy założyć sobie konto użytkownika albo użytkowniczki na wyżej wymienionym portalu. To z pewnością ułatwi nam podatkowe życie na wiele lat. Z naszego konta będą mogli skorzystać także inni podatnicy rozliczający przychód za dany rok kalendarzowy. Każdorazowo należy dokładnie pilnować daty złożenia deklaracji podatkowej do skarbówki. Spóźnienia mogą się bowiem wiązać z uciążliwymi wizytami w urzędzie podatkowym oraz odpowiedzialnością karno-skarbową. Rozliczając podatek w formie ryczałtu, zawsze zapisujmy sobie np. na komputerze albo na innym urządzeniu elektronicznym urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Będzie ono bowiem niezbitym dowodem na to, że nasza deklaracja PIT z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, itp., została złożona zgodnie z prawem.

Pamiętajmy o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i in. – szczegóły mają znaczenie

W przypadku rozliczania się z różnego rodzaju podatków należy pamiętać, że czasem możemy skorzystać z różnych odliczeń oraz ulg podatkowych, które mogą obniżyć docelowo, np. koszty uzyskania przychodu. W przypadku umów o podobnym charakterze należy złożyć taką deklarację PIT, która uwzględni wszystkie nasze potencjalne odliczenia. Korzystając z podpowiedzi zawartych w wyżej wymienionej witrynie sieciowej, można więc całkiem sporo zyskać. Jeśli chcesz jednak zyskać dodatkową wiedzę na temat sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych, z której się utrzymujesz, to zanim złożysz zeznanie, możesz także udać się do biura rachunkowego, czy też doradczyni podatkowej. Czasami mogą oni zwrócić uwagę na coś, co może przynieść Ci dodatkowe oszczędności. Wiele umów o podobnym charakterze rozliczanych masowo, to dodatkowa cenna wiedza, którą warto pozyskać. Warto także myśleć o wsparciu od siebie organizacji pożytku publicznego tym bardziej, że obecnie możemy jej przekazać aż półtora procenta naszego podatku. W przychodach podatnika lub podatniczki np. z tytułu najmu prywatnego takie 1,5 procenta może się okazać naprawdę pokaźną kwotą. Warto więc rozliczać się z danin świadomie, korzystając z wyżej wymienionej witryny online.