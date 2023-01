Pogoda na weekend. Pochmurno, z opadami i gołoledzią [PROGNOZA]

REKLAMA

Weekend w Polsce będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Spodziewane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie opady marznące i powodujące gołoledź. W niedzielę nasili się wiatr.

W piątek Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Jak przekazał IMGW, w północnej i centralnej części kraju zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w starej masie powietrza polarnego morskiego. Przewiduje się w nocy niewielkie wahania, w ciągu dnia powolny wzrost ciśnienia.

REKLAMA

„Zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady śniegu. Możliwe także opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, początkowo lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Miejscami silne zamglenia, rano lokalnie mgła, marznąca i ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od minus 1 do 1 stopnia. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni” – taką prognozę dla mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego przekazał IMGW.

W sobotę Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Znad centralnej nad południową część kraju powoli przemieszczać się będzie rozmywający się, chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w starej masie powietrza polarnego. Prognozuje się niewielki wzrost ciśnienia.

„Zachmurzenie duże, pod wieczór na szczytach Tatr i Bieszczadów większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 do 1 st., w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 1 st., w Górach Świętokrzyskich około minus 3, wysoko w Beskidach i w Bieszczadach od minus 8 do minus 5, na szczytach Tatr około minus 8. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni, na północy regionu północny” – brzmi prognoza synoptyczna IMGW dla małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W niedzielę południowo-zachodnia połowa Polski będzie pod wpływem rozległego wyżu znad Atlantyku. Północno-wschodnia część kraju znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej znad Morza Barentsa oraz związanego z nią frontu atmosferycznego. Z upływem dnia będzie coraz mocniej wiało.

„Zachmurzenie duże lub całkowite. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem lub deszcz. Miejscami możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni. Wiatr w nocy i nad ranem słaby i umiarkowany, w dzień umiarkowany i dość silny, porywisty, wieczorem w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni” – taką prognozę dla zachodniopomorskiego i pomorskiego przekazał IMGW.

(PAP)