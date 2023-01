Potężny wybuch w Katowicach. Wśród rannych są dzieci [VIDEO]

REKLAMA

W trzypiętrowym budynku mieszkalnym w katowickiej dzielnicy Szopienice doszło w piątek rano do wybuchu gazu. W wyniku eksplozji dom się zawalił. Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 4 lat. Wszystkim udzielono pomocy na miejscu.

– Poszkodowani są w stanie stabilnym. Dwoje dzieci trafiło do szpitala – mówił na antenie Polsat News Łukasz Pach, dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach. – Dzieci mają urazy kończyn. Są delikatnie poparzone – dodał. Jedna poparzona osoba dorosła została przewieziona do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W chwili eksplozji w budynku było 8 osób, 7 zostało ewakuowanych. Jedna osoba jest poszukiwana.

Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, wybuch nastąpił ok. 8.30 rano w budynku przy ul. Biskupa Herberta Bednorza 14. Do zdarzenia doszło w pomieszczeniach należących do parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Przyczyną tragedii był przypuszczalnie wybuch gazu.

W stojącej naprzeciwko szkole z okien wyleciały szyby. Obecnie nie ma w niej zajęć, ponieważ w woj. śląskim trwają ferie.

Tragedia, wybuch w Katowicach. Służby na miejscu. Strażacy z ogromnym poświeceniem poszukują ludzi w gruzowisku. ❤️🇵🇱🚒 pic.twitter.com/2j59E3y8QU — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) January 27, 2023