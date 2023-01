Strefa Gazy w ogniu. Wybuch poważnych walk izraelsko-palestyńskich jest bliski

REKLAMA

W piątek rano ze Strefy Gazy wystrzelono dwie rakiety, a Izrael odpowiedział nalotami na to terytorium, co jeszcze bardziej zaostrzyło napięcia po czwartkowym nalocie na obóz dla uchodźców w Dżeninie, poinformowała Autonomia Palestyńska.

Izraelskie wojsko poinformowało, że obie rakiety zostały przechwycone przez system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła.



Był to pierwszy taki atak z terytorium rządzonego przez bojowników Hamasu, odkąd premier Benjamin Netanjahu powrócił do władzy na czele rządu, który zobowiązał się do twardego kursu wobec palestyńskich bojowników, podkreśla Reuters.

Siły izraelskie zabiły w czwartek dziewięciu Palestyńczyków – w tym co najmniej siedmiu bojowników i 61-letnią kobietę – w najbardziej śmiertelnym pojedynczym incydencie na okupowanym Zachodnim Brzegu od dwóch dekad, poinformowali palestyńscy urzędnicy.

Nalot na obóz dla uchodźców w Dżeninie i ostrzał rakietowy zwiększają ryzyko wybuchu poważnych walk izraelsko-palestyńskich i rzucają cień na spodziewaną podróż sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena do regionu w przyszłym tygodniu, oświadczył Departament Stanu.

„Podkreślamy pilną potrzebę deeskalacji przez wszystkie strony, zapobieżenia dalszym ofiarom wśród ludności cywilnej i współpracy w celu poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu” – stwierdził rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.