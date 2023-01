Grzegorz Braun wyrzucił na śmietnik choinkę. OMZRiK chce go pozwać [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wyniósł z Sądu Okręgowego w Krakowie „tęczową” choinkę, która jego zdaniem, przez ozdoby, „nie licowała z powagą wymiaru sprawiedliwości RP”. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) postanowił pozwać prawicowca.

W tym roku drzewko bożonarodzeniowe, które stanęło w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, wróciło do swoich pogańskich pierwowzorów. Ozdobiono je bombkami z symbolami protestów ws. konstytucji, kolorami ideologii LGBT+, przyjaźni polsko-ukraińskiej, wolnych mediów itd. Symbole te nie miały nic wspólnego z Bożym Narodzeniem i wskazywały tylko na to, po której stronie są sympatie sędziów w debacie publicznej. A przecież sędziowie mają być ślepi na politykę i ideologie.

Choinka oczywiście nie spodobała się posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi, który w towarzystwie kilku mężczyzn, powołując się na immunitet poselski, zabrał drzewko i wyrzucił je do kosza na śmieci.

„Eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP domagało się pilnej interwencji” – tłumaczył później na Twitterze poseł.

Eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP🇵🇱 domagało się pilnej interwencji: https://t.co/1EU3MZBqEY — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) January 27, 2023

Internauci, w tym sympatycy Konfederacji, są podzieleni ws. oceny czynu Grzegorza Brauna. Część jest zadowolona, inni piszą, że „kradzież” choinki to przesada, a jeszcze inni pochwalają zabranie choinki, ale krytykują pozostawienie na schodach resztek pobitych bombek.

Ta sprawa przypomina mi sprawę wylania farby przez Lempart ale wtedy to każdy prawy był za sprzątaczką

a teraz jak syfu narobił Braun to najpewniej żaden nawet się nie stawi nad kobietą pracującą. Klasyczna Moralność Kalego. https://t.co/yLZ86BmiA4 pic.twitter.com/djEfQ3jVsG — DoktorWojna ⏚ 🇵🇱 (@DoktorWojna) January 27, 2023

Pozwać posła Brauna chcą m.in. sędziowie, którzy twierdzą, że każda z bombek była warta ok. 30 złotych i były one ręcznie malowane, a po 27 stycznia miały być wystawione na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– My jako sędziowie też mamy immunitet, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby powoływać się na immunitet tylko po to, żeby popełnić przestępstwo. Wartość tej choinki to ponad 800 złotych. Każda bombka była ręcznie malowana przez panią adwokatkę Paulinę Bac – tłumaczy na jednym z nagrań sędzia Marzena Stoces.

Pozwać posła zamierza także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). Jak zwykle, gdy pojawia się sprawa związana z tą instytucją, warto przypomnieć, że na jej czele stoi prawomocnie skazany przestępca i oszust ścigany listem gończym – Rafał Gaweł. Jak zawsze, tak i tym razem, OMZRiK próbuje zarobić na całej sprawie i już założyli zbiórkę.

POSTAWMY BRAUNA PRZED SĄDEM! Dosyć bezkarności tego polityka "Konfederacji", który współpracuje z proputinowską faszystowską organizacją o nazwie "Kamractwo". Jesteśmy w stanie pozbawić go immunitetu i doprowadzić do jego ukarania. Wesparcie:https://t.co/wV6eoV5zF4 — Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) January 28, 2023

GRZEGORZ BRAUN DOKONAŁ KRADZIEŻY! Poseł Konfederacji Grzegorz Braun ukradł z Sądu Okręgowego w Krakowie drzewo choinkowe. W popełnieniu kradzieży Brauna wspierał oszust przestępca Marek Majcher. Zawiadamiamy policję o popełnieniu kradzieży. Wspieraj https://t.co/ogZjzjGI0r pic.twitter.com/cfd0jFNAWl — Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) January 27, 2023