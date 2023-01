MSZ wydało oświadczenie po ataku w Jerozolimie. „Polska jest wstrząśnięta”

REKLAMA

Polska jest wstrząśnięta atakiem terrorystycznym w Jerozolimie; stanowczo sprzeciwiamy się aktom terroryzmu we wszystkich jego formach – podkreśliło w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W piątek uzbrojony mężczyzna zabił siedem osób i postrzelił kilka kolejnych przed synagogą w północnej części Jerozolimy Wschodniej. Napastnik został zastrzelony przez policję.

„Polska jest wstrząśnięta atakiem terrorystycznym w dzielnicy Newe Yaakov w Jerozolimie Wschodniej, w wyniku którego śmierć poniosło siedem osób” – podkreśliło MSZ w sobotnim oświadczeniu. „Stanowczo sprzeciwiamy się aktom terroryzmu we wszystkich jego formach. Ataki na ludność cywilną zasługują na jednoznaczne potępienie” – oświadczyło MSZ.

Resort dyplomacji złożył też kondolencje rodzinom i bliskim ofiar oraz całemu Narodowi izraelskiemu, który – jak zapewniono – „może liczyć na naszą solidarność w tych trudnych chwilach”.

W sobotę na Starym Mieście w Jerozolimie doszło do kolejnej strzelaniny, w wyniku której ranne zostały dwie osoby: 59-letni mężczyzna i jego około 20-letni syn. Obydwaj zostali przewiezieni do szpitala. Według informacji portalu Times of Israel, ich stan jest poważny, ale stabilny.

Izraelska policja poinformowała, że był to atak terrorystyczny, a napastnikiem, który otworzył ogień był palestyński trzynastolatek. Agresor został postrzelony przez uzbrojonych cywilów, jest ranny.

Sobotnia strzelanina w Jerozolima nastąpiła po zamachu terrorystycznym w piątek wieczorem. Uzbrojony Palestyńczyk otworzył ogień do osób wychodzących z jednej z synagog w Jerozolimie Wschodniej, które brały udział w szabasowych modlitwach w dzień pamięci o Holokauście. Był to najkrwawszy od lat zamach terrorystyczny w Jerozolimie.