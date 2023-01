Niemcy chcieli rozdrażnić Ławrowa. Wywołali gniew Unii Afrykańskiej

REKLAMA

Jednym tweetem niemieckie MSZ pod kierownictwem minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock wywołało dyplomatyczne zamieszanie w Afryce – pisze w sobotę portal dziennika „Bild”. Chodzi o emoji leoparda (lamparta) umieszczony we wpisie. „Czy kontynent afrykański to dla was tylko żart?” – pyta Unia Afrykańska.

Przy okazji wizyty ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Afryce anglojęzyczne konto ministerstwa spraw zagranicznych Niemiec puściło tweeta: „Minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow jest w Afryce nie po to, by zobaczyć (leopardy), ale by bez ogródek stwierdzić, że partnerzy Ukrainy »chcą zniszczyć wszystko co rosyjskie«”.



„Emoji leoparda (lamparta) – nawiązujący nie do wielkiego kota, który żyje w Afryce, ale do czołgów typu Leopard – wywołał w Unii Afrykańskiej (UA) nie rozbawienie, ale oburzenie” – pisze „Bild”.

UA jest stowarzyszeniem 55 państw afrykańskich. Baerbock spotkała się z jej przewodniczącym, Moussą Fakim Mahamatem, w siedzibie UA w stolicy Etiopii Addis Abebie w połowie stycznia – przypomina portal.

Ebba Kalondo, rzeczniczka Faki Mahamata, napisała w środę na Twitterze o niemieckim wpisie : „Hi GermanyDiplo (konto MSZ – red.). Wasza szefowa Baerbock odwiedziła Unię Afrykańską z siedzibą w jednym z ponad 20 krajów afrykańskich, z którymi Niemcy utrzymują wzajemne stosunki dyplomatyczne. Czy przybyła zobaczyć zwierzęta? A może kontynent afrykański, jego mieszkańcy i dzika przyroda to dla was tylko żart?”.

Odniesienie Kalondo do „wzajemnych” stosunków dyplomatycznych należy odczytywać jako przypomnienie, że kraje afrykańskie są równorzędnymi partnerami dla Niemiec – i nie powinny być redukowane do stereotypu safari – podkreśla „Bild”.

Dzień później MSZ przeprosiło za tweety: miały one zdemaskować kłamstwa, którymi Rosja „usprawiedliwia imperialistyczną agresję przeciwko Ukrainie”.

Kalondo odpowiedziała: „Nie przepraszajcie. Tylko bądźcie ostrożni. I szanujcie nas, jak my was szanujemy”. Polityka zagraniczna, stwierdziła, „nie jest żartem, ani nie powinna być wykorzystywana do zdobywania tanich punktów geopolitycznych poprzez ilustrowanie całego kontynentu kolonialnymi kliszami w jakiejkolwiek sprawie”.