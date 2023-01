Szokujące ustalenia! Członek zarządu Pfizera UJAWNIŁ przed ukrytą kamerą wstrząsające informacje

REKLAMA

Szokujące ustalenia dziennikarzy Project Veritas. Jordon Trishton Walker dyrektor Pfizera ds. badań i rozwoju ujawnił przed ukrytą kamerą wstrząsające informacje.

Podczas spotkania z dziennikarzem padło pytanie, jak Pfizer radzi sobie w obliczu faktu, że jego szczepionki stają się nieskuteczne, gdy pojawiają się nowe warianty koronawirusa. Walker podkreślił, że wirus mutuje. Jak dodał, „jedną z rzeczy”, które jego firma sprawdza, jest to, czy Pfizer nie mógłby samodzielnie zmutować wirusa, żeby przygotować nowe szczepionki.

– Więc musimy to zrobić – powiedział, zaznaczając jednocześnie, że „istnieje ryzyko”, ponieważ „nikt nie chce mieć firmy farmaceutycznej mutującej p*******e wirusy”.

Jak mówił, dlatego właśnie firma to poważnie rozważa. Stwierdził, że po takim kroku „może moglibyśmy stworzyć nowe wersje szczepionek”.

Pytany, czy „ostatecznie Pfizer myśli o mutowaniu COVID?”, odparł, że „to nie jest to, co mówimy społeczeństwu”. – To była myśl, która pojawiła się na spotkaniu – dodał, podkreślając, że podczas spotkania doszli do wniosku, że „rozważą to po dłuższej dyskusji”.

Jedną z rozważanych opcji, w jaki sposób to zrobić, jest podanie wirusa małpom. – A potem sukcesywnie sprawiamy, że zarażają się nawzajem. I pobieramy od nich seryjne próbki, a następnie te, które są bardziej zakaźne, umieszczamy w innej małpie i ciągle aktywnie je mutujemy. To jeden ze sposobów. Lub moglibyśmy nawet zrobić symulację kierowaną, której raczej nie preferujemy – dodał.

Jak mówił, w tej wersji „próbują, jak wyglądają różne białka na powierzchni wirusa w czasie” i wówczas widać mutacje. – Możesz teraz zmusić go do mutacji w określony sposób, który chcesz – dodał.

Zastrzegł równocześnie, że trzeba mieć jednak być niezwykle czujnym, aby „mieć pewność, że wirus, który mutujesz, nie stworzy czegoś, co po prostu rozejdzie się wszędzie”. – Podejrzewam, że tak właśnie wirus pojawił się w Wuhan, szczerze mówiąc. To nie ma sensu, że ten wirus pojawił się znikąd – wskazał.

Walker nie ukrywał również, że mutowanie wirusa może okazać się ostatecznie „kurą znoszącą złote jajka”.

Całe nagranie można obejrzeć TUTAJ.