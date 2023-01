Winnicki WPROST: „To jest sytuacja kuriozalna. To jest sytuacja paranoiczna” [VIDEO]

REKLAMA

Gościem Radia ZET był m.in. poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Jednym z tematów rozmowy był „ruskoagentyzm” i wzajemne przerzucanie się takimi oskarżeniami na polskiej scenie politycznej.

– Nie ma w Europie tak Parlamentu, jak i opinii publicznej, tak jednoznacznie potępiającej rosyjską agresję na Ukrainę, jak to ma miejsce w przypadku Polski – wskazał Robert Winnicki.

– Jednocześnie w tej samej Polsce, jak zrobi coś szkodliwego czy głupiego Antoni Macierewicz w postaci, np. wrzutki smoleńskiej do uchwały sejmowej, to cały centrolew krzyczy na sali sejmowej: „Ruski agent, Ruski agent” – dodał.

– Jak jakąś głupią, szkodliwą wypowiedź ma Radosław Sikorski, to cały PiS krzyczy: „Ruski agent”. I to się dzieje w państwie, które największą pomoc świadczy ze wszystkich państw europejskich Ukrainie – podkreślił poseł Konfederacji.

– Na was też mówią „ruscy agenci” – wtrącił Stankiewicz.

– Pani marszałek Gosiewska też potrafi się bardzo chamsko odezwać do naszych posłów itd. – odparł polityk.

– Do bardzo agresywnego posła Brauna – grzmiała obecna w studio poseł PiS Anna Zalewska.

– To jest sytuacja kuriozalna. To jest sytuacja paranoiczna – skwitował Winnicki.

– Chciałem zwrócić uwagę, że czy to ten centrolew krzyczący do Macierewicza „ruski agent”, czy to PiS krzyczący do Sikorskiego „ruski agent”, czy to właśnie w naszym kierunku kierowane słowa, one nie robią krzywdy Sikorskiemu czy Macierewiczowi – wskazał prezes Ruchu Narodowego.

Jak dodał „Sikorski jak widać jest broniony jak niepodległość przez Platformę Obywatelską, cokolwiek głupiego i złego by nie powiedział”. Poseł Konfederacji zauważył też, że „Macierewicz jest tak samo broniony przez PiS, cokolwiek głupiego, złego by nie powiedział”

– A Wy bronicie Brauna bez względu na to, co głupiego zrobi – stwierdził Stankiewicz.

– Krzywdę, rzucając wszędzie oskarżenia o to, że ktoś jest „ruskim agentem”, to robi się Polsce – wskazał Winnicki.

– Pytanie pomocnicze. Czy Pan uważa, że Grzegorz Braun działa dla dobra Polski, czy może posuwa się za daleko w takich swoich antyukraińskich wypowiedziach? – dopytywał Stankiewicz.

– Uważam, że działa dla dobra Polski w swoim najlepszym tego rozumieniu – odparł Winnicki.

– Czy Pan podziela takie rozumienie? – pytał dziennikarz Radia ZET.

– Ja nie podzielam czasami formy w jakiej to jest robione i pod względem formy się czasami różnimy, natomiast Konfederacja 24 lutego, przed wszystkimi partiami politycznymi, wydała jednoznaczne stanowisko potępiające rosyjską agresję – przypomniał poseł.

– 30 września wydaliśmy stanowisko potępiające nielegalną aneksję terytoriów ukraińskich. Stanowisko Konfederacji jest jasne, ale proszę nie oczekiwać, że my będziemy każdy jeden ruch rządu w tej sprawie (…) – dodał.

– W Polsce wszyscy wszystkich oskarżają, że są ruskimi agentami i to jest moim zdaniem paranoja – skwitował Winnicki.

„Ruski agent” – @RobertWinnicki o kuriozalnej sytuacji, w której każdy każdego oskarża o ruską agenturę pic.twitter.com/H7YmRceroz — Wolność__Słowa (@WolnoscO) January 28, 2023