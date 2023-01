Wyborów nie będzie, a Polska straci suwerenności? Przepowiednia jasnowidz Krzysztofa Jackowskiego

REKLAMA

Znany jasnowidz Krzysztof Jackowski przygotował dla Polski przepowiednię na 2023 rok. Najsłynniejszy polski wróż nie ma zbyt dobrych przewidywań. Jego zdaniem wybory mogą się nie odbyć, a jeśli się odbędą, to zwycięzca i tak nie będzie rządził.

Krzysztof Jackowski to mieszkający w niewielkim Człuchowie, miasteczku na granicy Kaszub i Krajny, wieszcz, który jest znany w całej Polsce. Z jego usług korzystała nawet policja podczas poszukiwań zagubionych osób. Miał on przewidzieć m.in. wojnę na Ukrainie. Teraz jasnowidz dzieli się przepowiednią temat tego, co będzie działo się w Polsce w 2023 roku.

Tym razem w rozmowie z „Super Expressem” jasnowidz z Człuchowa stwierdza, że w tym roku nie odbędą się wybory, a w Polsce będzie rządziła Komisja Tymczasowa.

– Dla nas nie będzie to miało żadnego znaczenia kto wygra i jaka siła będzie rządzić. My będziemy mieli zupełnie inne kłopoty. Wcale nie jest takie pewne czy nasz kraj, poszczególne regiony zachowają w przyszłości suwerenność. Ja mówię coś, co nie ma sensu, ale proszę pamiętać, że dwa lata temu ja mówiąc wtedy o tym, że będzie wojna też wtedy to nie miało sensu – powiedział jasnowidz w rozmowie z tabloidem.

Wieszcz przewiduje także przyszłość dla poszczególnych regionów Polski. Jego zdaniem będą nad Wisłą miejsca, gdzie będzie spokojniej i takie, w których sytuacja będzie wyglądała znacznie gorzej.

– Dla mieszkańców Poznania nadchodzący rok będzie podobny jak dla mieszkańców Szczecina. To jest dziwne. Widzę, jakby jakaś część Polski była w czymś niedobrym, a duża różnica, jest w drugiej części Polski, tej lepszej. Polska podzielona, ale tym razem nie politycznie, ale a z innych przyczyn. Być może będą to działania, które będą się działy poza naszymi granicami, które też trzeba brać pod uwagę. Niech nie daj Bóg jakaś rakieta uszkodzi elektrownię atomową na Ukrainie albo niech Rosja zrzuci jakąś broń biologiczna, ja czuję zagrożenie. Polska w 2023 odczuje to nie tylko gospodarczo, ale efekt tego Polska odczuje fizycznie – stwierdził Jackowski.