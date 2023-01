Atak na irańskie zakłady wojskowe w Isfhanie [VIDEO]

REKLAMA

Zakład wojskowy w Isfahanie, trzecim do co wielkości mieście Iranu, był w sobotę wieczorem celem ataku dronów – poinformowały irańskie media, powołując się na ministerstwo obrony w Teheranie.

„Jeden z dronów został strącony przez obronę przeciwlotniczą, a dwa pozostałe wpadły w pułapki obronne i eksplodowały. Na szczęście ten nieudany atak nie spowodował ofiar śmiertelnych, jest tylko niewielkie uszkodzenia dachu warsztatu” — poinformowało ministerstwo w oświadczeniu przekazanym przez państwową agencję prasową IRNA.



#BREAKING : Three massive explosions heard in #Isfahan 30 minutes ago. A building belonging to #Iran 's Ministry of Defence was targeted by three explosive laden quadcopters of #Israel Intelligence Organization ( #Mossad ). pic.twitter.com/ukn59x07kn

Irańskie agencje wcześniej informowały o głośnym wybuchu i opublikowały wideo pokazujące błysk światła w zakładzie, o którym mówi się, że jest to fabryka amunicji.

Another footage of tonight's attack at the building of #Iran's Ministry of Defence in #Isfahan shows one of the quadcopters directly hitting roof of the building. pic.twitter.com/T2VfQ9yTvz

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 28, 2023