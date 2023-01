Sommer: „Zbieranie do puszek przez dzieci to nie jest wynalazek Jurka Owsiaka tylko Adolfa Hitlera” [VIDEO]

REKLAMA

Już dziś, w niedzielę 29 stycznia 2023 roku, odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Z tej okazji przypominamy bliźniaczą imprezę, która w latach 30. i 40. XX wieku odbywała się za naszą zachodnią granicą (a potem także na okupowanych ziemiach polskich). Chodzi o Winterhilfswerk, czyli akcję „zimowej pomocy” – rzekomo dla narodu niemieckiego. Jej pomysłodawcą był sam Joseph Goebbels. Inicjatywa miała promować ideologię nazistowską w „pluszowej” formie imprezy charytatywnej.

Pierwsza akcja „zimowej pomocy” została zorganizowana w 1933 roku. Otworzył ją osobiście sam Adolf Hitler, który wydał wówczas dyrektywę, że „nikt nie może być głodny, nikt nie może zamarznąć”.

Akcję kontynuowano w kolejnych latach. Od 1936 roku Winterhilfswerk, za sprawą ustawy uchwalonej 1 grudnia tegoż roku, stała się „Zimową pomocą dla narodu niemieckiego” i formalnie zostało powołanie zrejestrowane stowarzyszenie. Na jego czele stanął Minister Oświecenia Publicznego i Propagandy Rzeszy Joseph Goebbels. Pieniądze do puszek zbierały m.in. dzieci z Hitlerjugend.

Zbieranie do puszek to jednak nie wszystko. Finały akcji odbywały się w zimowe niedziele, a w późniejszych latach celebrowano je m.in. występami zespołów muzycznych na miejskich scenach. W ramach Winterhilfswerk odbywały się także loterie i aukcje, na których można było dostać m.in. serduszka.

W akcję zaangażowani byli lokalni działacze partii nazistowskiej, którzy zachęcali znanych i lubianych mieszkańców do kwestowania. Co więcej, w Winterhilfswerk często włączały się też lokalne władze. Te natomiast „zachęcały” podległych im urzędników, członków ochotniczej straży pożarnej, żołnierzy, czy nauczycieli do aktywnego udziału w zimowej akcji.

Redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer przypomniał o akcji odbywającej się w III Rzeszy – ale także, od 1940 roku, na terenach Generalnego Gubernatorstwa.

„Winterhilfswerk, czyli zimowe zbieranie do puszek przez dzieci to nie jest wynalazek Jurka Owsiaka tylko Adolfa Hitlera. Tak, była też na ulicach Generalnego Gubernatorstwa od 1940 r. Oryginalny skrót to WHW a nie WOŚP. Przypominam, bo ludzie nie wiedzą” – napisał na Twitterze.

